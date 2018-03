EANS-Adhoc: TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG / Veränderung im Aufsichtsrat

07.11.2013

Wien, am 07.11.2013. Die an der Wiener Börse notierte TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG mit Sitz in Wien, Österreich, gibt bekannt:

Die Gesellschaft wurde am Nachmittag des 7. November 2013 von Gotthard Graf Pilati von Thassul zu Daxberg informiert, dass er sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates der Teak Holz International AG mit Wirkung zum 6. Dezember 2013 zurücklegt.

Um die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates wieder herzustellen, hat die Gesellschaft die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen, in der Wahlen insbesondere in den Aufsichtsrat abgehalten werden. Bereits zuvor war das Mitglied des Aufsichtsrates, Herr Erwin Hörmann, zurückgetreten. Die außerordentliche Hauptversammlung wird am Freitag, 29. November 2013 in Linz stattfinden. Die Einberufung der HV erfolgt am 8. November 2013.

