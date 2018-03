AVISO: Benefiz-Bridgeturnier des Wiener Hilfswerks am 24.11.2013

Paarturnier in zwei Durchgängen. Erlös kommt dem Mobilen Palliativ-Team des Wiener Hilfswerks zugute.

Wien (OTS) - Das Wiener Hilfswerk lädt herzlich zum traditionellen Benefiz-Bridgeturnier ein, das am Sonntag, dem 24. November 2013 im SkyDome des Wiener Hilfswerks stattfindet. Turnierbeginn ist um 15.00 Uhr, Eintreffen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 14.00 Uhr. Der Erlös kommt dem Mobilen Palliativ-Team des Wiener Hilfswerks zugute. Das Nenngeld beträgt Euro 30,-. Gespielt wird ein Paarturnier in zwei Durchgängen. Es gibt Preise für die ersten Plätze und Sondermeisterpunkte für Mitglieder des Bridgeverbandes.

Wo: SkyDome des Wiener Hilfswerks, Schottenfeldgasse 29/2, 1070 Wien Bitte um Anmeldung bei Nina Rentenberger unter der Tel. 01 512 36 61 DW 433 bzw. via Mail an event @ wiener.hilfswerk.at (bis spätestens 21. November 2013).

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige Organisation, die im Bereich der mobilen sozialen Dienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung (Tagesmütter) sowie im karitativen Bereich tätig ist und Einrichtungen wie Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, sozial betreute Wohnhäuser, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmarkt, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Erholungseinrichtung Sonnengarten Schreibersdorf etc. betreibt. Insgesamt sind mehr als 1.400 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Wiener Hilfswerk tätig.

