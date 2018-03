European Capital erzielt Verkaufserlös von 26,2 Millionen Euro und Renditefaktor von 1,6 bei Permaswage-Ausstieg

St. Peter Port, Guernsey (ots/PRNewswire) - European Capital Limited und dessen konsolidierte Tochtergesellschaften ("European Capital") gaben heute bekannt, dass sie einen Verkaufserlös von 26,2 Millionen EUR aus dem Bridgepoint-Verkauf von Permaswage (das "Unternehmen") an Precision Castparts Corp. erhalten haben. Im September 2007 investierte European Capital 22 Millionen EUR in Form von Nachrangkapital, um den Sekundär-Buyout von Permaswage durch Bridgepoint zu unterstützen. Dabei erzielte European Capital einen Renditefaktor von 1,6 aus seiner Erstinvestition, was einem internen Zinsfuß (IRR) von 9,0 % über die Gesamtlaufzeit der Investition entspricht.

"Wir sind mit dem Ergebnis dieser Transaktion sehr zufrieden", so Tristan Parisot, der Geschäftsführer von European Capital Financial Services Limited ("ECFS"). "Diese Investition ist ein Beleg für unsere Fähigkeit, führenden Midcap-Unternehmen, die sich in aussichtsreicher Position für eine geografische Expansion in den USA und Schwellenländern befinden, flexible Finanzierungslösungen anzubieten. Heute bemühen wir uns aktiv um Investitionsgelegenheiten in ähnliche Midcap-Unternehmen in Höhe von bis zu 100 Millionen EUR. Dies gilt insbesondere für Privatinvestitionen, da diese Anlageklasse in Europa derzeit ein attraktives Chancen-Risiko-Profil aufweist."

"Während der sechsjährigen Investition in Permaswage ist es Bridgepoint gelungen, ein für Wachstum förderliches Umfeld zu schaffen", so Stephane Legrand, Geschäftsführer bei ECFS. "Bridgepoint hat beim Aufbau eines leistungsstarken und engagierten Führungsteams kluge strategische Entscheidungen getroffen, was zur Stärkung der Führungsposition des Unternehmens geführt und zum erfolgreichen Abschluss von zwei Übernahmen und beeindruckenden Entwicklungsbemühungen in China beigetragen hat."

Permaswage ist der weltweit führende Hersteller von gehämmerten Festeinbausystemen für biegesteife Rohre und Leitungen, die zum Transport von Hydraulikflüssigkeit, Treibstoff, Sauerstoff und Druckluft in Flugzeugen verwendet werden. Mit einem Marktanteil von über 70 % bei Festeinbausystemen für die globale Luft-, Raumfahrt-und Verteidigungsindustrie beliefert Permaswage fast alle großen Flugzeug- und Helikopterprogramme der Zivil- und Militärluftfahrt.

"Wir sind sehr zufrieden, mit European Capital zusammengearbeitet zu haben. Während unserer sechsjährigen Beteiligung an Permaswage hat sich die Firma stets als leistungsstarker und hilfsbereiter Partner erwiesen", so Vincent-Gael Baudet, Geschäftsleiter bei Bridgepoint. "Sie verfügen über umfangreiche Branchenkenntnis und haben uns flexible Finanzierungslösungen geboten, die wir neben der Übernahme von Permaswage auch für verschiedene Entwicklungen benötigten, die unter unserer Leitung stattgefunden haben."

Für nähere Informationen zur Erstinvestition von European Capital in Permaswage klicken Sie hier:

http://www.europeancapital.com/en/our-portfolio/permaswage.



INFORMATIONEN ZU EUROPEAN CAPITAL de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@4ed0302bEuropean Capital ist eine Investmentgesellschaft, die europaweit in Form von Eigenkapital, Mezzanine-Finanzierungen und vorrangigen Schuldverschreibungen investiert und Vermögenswerte in Höhe von 1,1 Milliarden EUR verwaltet. European Capital ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von American Capital, Ltd ("American Capital"). Geführt wird das Unternehmen von European Capital Asset Management, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von American Capital. Seit der Unternehmensgründung hat European Capital in Europa bereits 3,5 Milliarden EUR in über 100 Unternehmen investiert. In Frankreich hat European Capital seit der Unternehmensgründung bereits 1,1 Milliarden EUR in 29 Unternehmen investiert. Der Anlageverwalter unterhält Niederlassungen in London und Paris und beschäftigt 55 Mitarbeiter. European Capital und dessen Tochtergesellschaften befassen sich mit erstrangigen sowie Mezzanine-Finanzierungsmöglichkeiten in Höhe von 10 bis 100 Millionen Euro oder Pfund-Sterling sowie mit One Stop Buyouts® von bis zu 400 Millionen. Nähere Informationen erhalten Sie auf www.EuropeanCapital.com.

INFORMATIONEN ZU AMERICAN CAPITAL de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@460a7f79American Capital ist eine börsennotierte Private-Equity-Firma und ein globaler Vermögensverwalter. Sowohl direkt als auch über die eigene Vermögensverwaltung beschafft, garantiert und verwaltet American Capital Investitionen in mittelständische Kapitalbeteiligungen sowie Fremdfinanzierungen, Immobilien und strukturierte Produkte. American Capital verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 20 Milliarden $, einschließlich der Vermögenswerte aus der eigenen Bilanz und des von Partnergesellschaften verwalteten Provisionsgeschäfts. Insgesamt verwaltet das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von 117 Milliarden $ (einschließlich Fremdfinanzierungen). Über eine Tochtergesellschaft verwaltet American Capital auch die börsennotierte American Capital Agency Corp. mit einem Nettobuchwert von etwa 10 Milliarden $ sowie die American Capital Mortgage Investment Corp. mit einem Nettobuchwert von etwa 1 Milliarde $. American Capital und dessen Tochtergesellschaft European Capital unterhalten acht Niederlassungen in den USA und Europa. Die beiden Unternehmen ziehen Investitionsmöglichkeiten in Höhe von 10 bis 750 Millionen $ in Betracht. Nähere Informationen erhalten Sie auf www.AmericanCapital.com.

INFORMATIONEN ZU BRIDGEPOINT de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@5b3704dbBridgepoint ist eine europäische Private-Equity-Firma, die sich in erster Linie mit Unternehmensübernahmen im Wert von bis zu 1 Milliarde EUR befasst. Mit einem Kapital von derzeit etwa 11 Milliarden EUR liegt der Schwerpunkt der Firma auf dem Kauf gut geführter Unternehmen in attraktiven Märkten mit dem Potenzial, selbstständig oder durch Kauf zu wachsen. Bridgepoint ist mit seinen Niederlassungen in Frankfurt, Helsinki, Istanbul, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Warschau in ganz Europa vertreten und unterhält zudem ein Portfolio Development Office in Schanghai. Nähere Informationen erhalten Sie auf www.bridgepoint.eu.

