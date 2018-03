Disneys DIE EISKÖNIGIN - VÖLLIG UNVERFROREN: Interviews mit Robert Palfrader am 23. November in Wien

Wien (OTS) - Am Samstag, 23. November, finden Presseinterviews mit Robert Palfrader, Synchronsprecher des "Herzog von Pitzbühl" in Disneys DIE EISKÖNIGIN - VÖLLIG UNVERFROREN statt. Anschließend lädt Disney zur Premiere ins Cineplexx Wienerberg (Kinostart: 28. November)

Programm: Presseinterviews mit Robert Palfrader und anschließende Filmpremiere im Cineplexx Wienerberg.

Akkreditierung zu Presseinterviews und Premiere auf Anfrage bis spätestens Mittwoch,13. November

unter: claudia.prettenhofer @ disney.com

Am 28. November ist es soweit DIE EISKÖNIGIN - VÖLLIG UNVERFROREN im Kino:

Jede Menge frostige Abenteuer und ein Schneemann der sich gern mal selbst zerlegt: In Disneys winterlichem Animationshighlight DIE EISKÖNIGIN - VÖLLIG UNVERFROREN geht es auf eine turbulente Reise, bei der eine bunte Truppe gemeinsam alles geben muss, um einen eisigen Zauber zu brechen... Dabei stehen ihnen so einige frostige Charaktere im Weg, die das unbedingt verhindern wollen:

Einer davon ist der überaus gefinkelte, jedoch viel zu klein geratene, Herzog von Pitzbühl - gesprochen von Robert Palfrader. Was dem Herzog mit Wiener Schmäh an Größe fehlt, macht er durch seine Arroganz und große Gesten wieder wett. Zwar schmeißt er sich erst ganz selbstbewusst an die zukünftige neue Königin Elsa heran - aber nur bis ihre magischen Kräfte auffliegen. Dann ist der Wendehals der erste, der sie als Monster beschimpft und das Volk gegen sie aufwiegeln möchte. Natürlich nicht ohne Grund: er tut alles, womit er in die eigene Tasche wirtschaften kann. Und auf die Waren des Königreichs Arendelle ist er schon lange scharf...

Zum Film:

Lose inspiriert durch das bekannte und beliebte Märchen "Die Schneekönigin" von Hans Christian Andersen erzählt Disneys DIE EISKÖNIGIN - VÖLLIG UNVERFROREN die Geschichte der furchtlosen Königstochter Anna, die sich - begleitet von dem schroffen Naturburschen Kristoff und seinem treuen Rentier Sven - auf eine abenteuerliche Reise begibt, um ihre Schwester Elsa zu finden, deren eisige Kräfte das Königreich Arendelle im ewigen Winter gefangen halten. In einem spannenden Rennen um die Rettung des Königreichs ringen Anna und Kristoff nicht nur mit den Naturelementen, sie begegnen auch mystischen Trollen und dem urkomischen Schneemann Olaf, der zu einem unverzichtbaren Begleiter auf ihrer Reise wird.

