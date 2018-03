Viennale13 mit Pflückbildern rund um Stargast Will Ferrell

APA-PictureDesk präsentiert Bilderwand des US-Komikers

Wien (OTS) - Eine Selektion besonderer Momente des US-Komikers und Viennale-Stargastes Will Ferrell zeigte die größte österreichische Bildagentur APA-PictureDesk am Mittwoch, 6. November, in Form einer großflächigen Fotowand im Eingangsbereich des Wiener Gartenbaukinos.

Das Filmfestival sei das erste, das dem Ausnahmekünstler eine "längst überfällige Hommage widmet", heißt es vonseiten der Viennale, die dieses Jahr zum 51sten Mal über die Leinwandwand ging. Direktor Hans Hurch sieht in Ferrell "einen der originärsten und intelligentesten Komiker des gegenwärtigen Kinos". Der Comedy-Star spielte in Filmen wie "Zoolander", "Old School", "Starsky & Hutch", "Anchorman", "Die Hochzeits-Crasher" uvm.

Die Fotos durften im Anschluss durch Publikum gepflückt und als Andenken mitgenommen werden.

APA-PictureDesk-Bildspecial zur Viennale13:

http://go.picturedesk.com/xeh9RNd3

Über APA-PictureDesk

APA-PictureDesk, die Bildagentur der APA, vereint auf www.picturedesk.com das Fotomaterial der APA-Bildredaktion sowie zahlreicher nationaler und internationaler Fotografen und Partneragenturen. Die Auswahl an rund 15 Millionen Bildern reicht von aktuellen und historischen Pressefotos über Infografiken bis hin zu Features und illustrativen Creative-Stock-Bildern. Auftragsfotografie und Auftragsgrafik ermöglichen individuelle visuelle Lösungen und runden das umfassende Angebot ab.

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Barbara Rauchwarter

Unternehmenssprecherin, Leiterin Marketing & Kommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5700

barbara.rauchwarter @ apa.at

http://www.apa.at



Petra Haller

Stv. Leiterin Marketing & Kommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

petra.haller @ apa.at