Level 3 erweitert seinen globalen CDN-Footprint aufgrund der erhöhten Nachfrage nach High-Quality Content-Delivery

(PRN) - -- Das Unternehmen verstärkt seine Präsenz in Europa, Asien, Afrika, Lateinamerika und im Nahen Osten

Broomfield, Colorado (ots/PRNewswire) - Level 3 Communications, Inc. gab heute eine erhebliche Erweiterung seines Content-Delivery-Network (CDN) bekannt und erhöht somit seine Präsenz mit neuen Points-of-Presence (PoP) in Europa, Asien, Afrika, Lateinamerika und im Nahen Osten. Die Erweiterung, die bis zum Ende des Jahres 2013 abgeschlossen sein wird, konzentriert sich auf Regionen mit schnell wachsenden Breitband-Ansprüchen, die sowohl Level 3 als auch lokalen und globalen Unternehmen signifikante Marktchancen bieten.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131107/LA12148-INFO)



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130415/LA93971-b)



"Level 3 konzentriert sich strategisch auf den Ausbau seines Content-Delivery-Network, um auf die zunehmende Globalisierung und Mobilität von Entertainment-, Nachrichten- und Sport-Inhalten zu reagieren", so Mark Taylor, Vice President Media und IP Services bei Level 3. "Diese aktuelle Ausweitung sowie die Expansion von Level 3 in Lateinamerika im Jahr 2012 zeigen unser Engagement, sichere skalierbare Netzwerkressourcen und -lösungen für Kunden auf der ganzen Welt bereitzustellen, so dass Unternehmen ihre Wachstumschancen wahrnehmen und ein weltweites Publikum erreichen können. Wir werden auch weiterhin unsere Reichweite ausbauen, um unseren Kunden Lösungen anzubieten, die gleichzeitig auch für uns attraktiv sind."

Level 3 hat seine Quartalsergebnisse am 30. Oktober veröffentlicht. Hierin wurde deutlich, dass die CDN-Umsätze im 3. Quartal 2013 um 37 Prozent im Vergleich zum 3. Quartal 2012 zunahmen.

Die Ausweitung von Level 3 betrifft wichtige Internet-Hubs, die eine Kombination von lokalen und globalen Unternehmen anziehen. Zu den neuen Märkten zählen:

Europa

-- Sofia, Bulgarien -- Reykjavik, Island -- Oslo, Norwegen -- Warschau, Polen -- Tscheljabinsk, Moskau, Nowosibirsk, Jekaterinburg und Sankt Petersburg, Russland

Naher Osten

-- Doha, Katar -- Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Afrika

-- Kairo, Ägypten -- Dschibuti -- Nairobi und Mombasa, Kenia -- Kapstadt und Johannesburg, Südafrika

Asien

-- Sydney, Australien -- Hongkong, China -- Kuala Lumpur, Malaysia -- Tokio, Japan -- Singapur

Lateinamerika

-- São Paulo, Brasilien -- Santiago, Chile -- Bogotá, Kolumbien -- Quito, Ecuador -- Mexico City, Mexiko -- Lima, Peru

"Das Wachstum, das wir innerhalb eines einzigen Jahres erlebten, ist einfach umwerfend", fuhr Taylor fort. "Mit der Ausweitung unserer Tätigkeiten in EMEA, Asien und LATAM bauen wir ein Netzwerk für de Zukunft des Internetkonsums und die massive Akzeptanz mobiler Plattformen auf.

Weitere Informationen über das moderne Netzwerk und den erweiterten CDN-Footprint von Level 3 finden Sie unter www.level3videocloud.com/map.

Informationen zu Level 3 Communications de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@5eabd9ce Level 3 Communications, Inc. ist ein Fortune-500-Unternehmen, das regionale, nationale und globale Kommunikationsdienstleistungen an Unternehmens-, Behörden- und Betreiberkunden bereitstellt. Das umfassende Portfolio an sicheren Managed Solutions von Level 3 schließt Glasfaser- und Infrastrukturlösungen, Sprach- und Datenübertragung auf IP-Basis, Wide-Area-Ethernet-Dienste, Bereitstellung von Videos und Inhalten sowie Datacenter- und cloudbasierte Lösungen ein. Level 3 bedient Kunden auf über 500 Märkten in 55 Ländern über eine globale Dienstleistungsplattform, die auf eigenen Glasfasernetzen auf drei Kontinenten fußt und durch umfangreiche Verkabelung auf dem Meeresboden verbunden ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.level3.com, oder lernen Sie uns auf Twitter, Facebook und LinkedIn

kennen.

© Level 3 Communications, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Level 3, Level 3 Communications, Level (3) und das Level 3-Logo sind entweder eingetragene Dienstleistungsmarken oder Dienstleistungsmarken von Level 3 Communications, LLC und/oder verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen hierin gebrauchten Dienstleistungsbezeichnungen, Produktbezeichnungen, Firmenamen oder Logos sind Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer. Die Dienstleistungen von Level 3 werden von Tochtergesellschaften von Level 3 Communications, Inc. erbracht.

Website mit Zugriff auf Unternehmensdatende.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@646893f0 Level 3 betreibt unter www.level3.com seine zentrale Web-Präsenz. Dort finden sich auf den Seiten für Investoren unter http://investors.level3.com/ weitere Informationen zum Unternehmen. Level 3 nutzt seine Website als Vertriebskanal für wichtige Informationen über das Unternehmen. Auf seinen Webseiten zu Investor Relations veröffentlicht Level 3 regelmäßig Finanzdaten und andere wichtige Informationen zum Unternehmen und seinen Geschäftsfeldern, zur finanziellen Lage und zu Aktivitäten.

Im Bereich "Investor Relations" können sich Besucher der Website SEC-Vorgänge von Level 3 einschließlich der regelmäßigen und aktuellen Meldungen auf den Formblättern 10-K, 10-Q und 8-K ansehen und ausdrucken, sobald dies nach Einreichung bei der SEC vertretbar und praktikabel ist.

Im Bereich "Investor Relations" sind auch die Statuten der vom Aufsichtsrat von Level 3 gebildeten Gremien für Auditing, Vergütung, Nominierung und Governance abrufbar, ebenso die Corporate Governance Guidelines und der Code of Ethics des Unternehmens sowie Pressemitteilungen und Präsentationen von Tagungen für Analysten und Investoren.

Bitte beachten Sie, dass auf beliebigen Websites von Level 3 enthaltene Informationen nicht durch bloßen Verweis in ein bestimmtes Dokument eingebunden werden oder als Bestandteile eines solchen Dokuments zu betrachten sind, es sei denn, die entsprechenden Informationen wurden durch einen Verweis innerhalb des betreffenden Dokuments ausdrücklich in dieses aufgenommen.

Die Zukunft betreffende Aussagende.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@dc8a510 Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und basieren auf den aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen der Unternehmensleitung. Die Zukunft betreffende Aussagen dieser Art stellen keine Leistungsgarantie dar und unterliegen verschiedenen Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, auf die Level 3 in vielen Fällen keinen Einfluss hat. Somit können sich die tatsächlich eintretenden Geschehnisse substantiell von denen unterscheiden, die durch Aussagen der genannten Art zum Ausdruck gebracht oder in Aussicht gestellt werden. Wichtige Faktoren, die dazu beitragen könnten, dass Level 3 seine vorgegebenen Ziele nicht erreicht, umfassen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens: Global Crossing nach der Übernahme erfolgreich zu integrieren oder die erwarteten Erträge aus der Übernahme anderweitig zu erzielen; den Risiken, die mit einer weiterhin unsicheren weltwirtschaftlichen Lage zusammenhängen, zu begegnen; die Zugriffszahlen auf sein Netzwerks zu erhalten und zu steigern; wirksame Business-Support-Systeme auszubauen und aufrecht zu erhalten; System- und Netzwerkfehler oder -störungen zu bewältigen; die Verletzung seiner Maßnahmen zur Netzwerk- und Computersicherheit zu verhindern; neue Leistungen zu entwickeln, die der Kundennachfrage entsprechen und akzeptable Margen erzielen; das geistige Eigentumsrecht und das Eigentumsrecht zu schützen; die zukünftige Expansion und Anpassung seines Netzwerks zu steuern, um wettbewerbsfähig zu bleiben; einem weiteren oder beschleunigten Verfall der Marktpreise für Kommunikationsdienste zu begegnen; Kapazitäten für sein Netzwerk durch andere Anbieter zu erlangen und sein Netzwerk zu günstigen Konditionen mit anderen Netzwerken zu koppeln; qualifiziertes Personal für das Management und andere Bereiche zu gewinnen und zu halten; zukünftige Ankäufe erfolgreich zu integrieren; politischen, rechtlichen, regulatorischen, währungsspezifischen und sonstigen Risiken wirksam zu begegnen, denen es aufgrund seiner weitreichenden internationalen Geschäftstätigkeit ausgesetzt ist; Belastungen durch Eventualverbindlichkeiten abzuschwächen; und allen Vorschriften und Bedingungen seiner Schuldverpflichtungen nachzukommen. Weitere Informationen zu diesen und anderen wichtigen Faktoren können den von Level 3 bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Meldungen entnommen werden. Aussagen in dieser Pressemitteilung sollten im Lichte dieser wichtigen Faktoren bewertet werden. Level 3 unterliegt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung oder Abänderung seiner in die Zukunft gerichteten Aussagen, egal ob infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und schließt jede solche Verpflichtung ausdrücklich aus.

Kontaktdaten Medien Investoren: Beatrice Martin-Vignerte Mark Stoutenberg +44 (0) 330 060 7342 +1 720-888-2518 Beatrice.Martin-Vignerte@Level3.com Mark.Stoutenberg @ Level3.com U.S. Media: Francie Dudrey +1 720-888-5434 Francie.Dudrey@Level3.com

Web site: http://www.level3.com/