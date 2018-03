Lotto: Zwillingsjackpot - es geht um 1,9 Millionen sowie um 260.000 Euro

Solojoker mit rund 363.000 Euro in Wien

Wien (OTS) - Nach drei Solosechsern war es dann auch schon wieder genug, am vergangenen Mittwoch blieb zur Abwechslung wieder einmal ein Sechser aus. Somit wartet am Sonntag ein Jackpot, und da es auch keinen Fünfer mit Zusatzzahl gab, sogar ein Zwillingsjackpot. Beim Sechser geht es um rund 1,9 Millionen Euro, und beim Fünfer mit Zusatzzahl stehen etwa 260.000 Euro auf dem Spiel.

Es ist heuer übrigens bereits das dritte Mal, dass es weder einen Sechser noch einen Fünfer mit Zusatzzahl gab.

10 x Inselhüpfen auf Hawaii

Letzte Chance auf einen von zehn Hawaii-Urlauben, die Lotto Tipps des kommenden Sonntags spielen an der Verlosung noch mit. Unter allen Lottotipps, die an zumindest einer der vier Ziehungen vom 30. Oktober bis zum 10. November 2013 mitspielen, werden zehn zweiwöchige Reisen für zwei Personen zum Inselhüpfen nach Hawaii verlost. Dazu gibt es noch jeweils 5.000 Euro Taschengeld. Die Gewinne werden am Sonntag, den 10. November unter notarieller Aufsicht gezogen.

Joker

Beim Joker gelang es einem Spielteilnehmer aus Wien, den Jackpot im Alleingang zu knacken. Sein "Ja" zum Joker bedeutete den Solojoker und damit einen Gewinn von rund 363.000 Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 6.11.2013:

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 770.540,10 - 1,9 Mio. warten JP Fünfer+ZZ zu EUR 105.949,20 - 260.000,- warten 107 Fünfer zu je EUR 1.080,10 227 Vierer+ZZ zu je EUR 178,20 4.322 Vierer zu je EUR 44,10 6.192 Dreier+ZZ zu je EUR 14,90 70.436 Dreier zu je EUR 4,80 236.407 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 1 16 28 30 36 45 Zusatzzahl: 12

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 6.11.2013:

1 Joker zu EUR 362.843,20 14 mal EUR 7.700,00 96 mal EUR 770,00 958 mal EUR 77,00 9.360 mal EUR 7,00 95.234 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 7 4 3 2 2 0

