RK-Terminvorschau vom 11. bis 29. NOVEMBER 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 11. bis 29. NOVEMBER 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 11. NOVEMBER: 11.00 Uhr, Pressekonferenz "Welpenkauf" mit u.a. StRin Sima (Rathaus, Stiege 4, Halbstock, Sitzungszimmer) 18.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Finanzmarktpolitik oder Politik der Finanzmärkte? - Europa im Spannungsfeld zwischen Rettungspaketen und dem Drang nach einer neuen Ordnung", Vortrag: Stefan Pichler (WU Executive Academy, Wirtschaftsuniversität Wien, 2.,Welthandelsplatz 1, Gebäude EA (Foyer), www.wu.ac.at) 18.30 Uhr, Literaturpreis Alpha 2013 mit StR Oxonitsch (3., Rennweg 44, Studio 44) DIENSTAG, 12. NOVEMBER: 10.00 Uhr, Spatenstich für den Bau des neuen Steges in der Verlängerung der Holubstraße mit Vbgmin Vassilakou, Baudirektorin Jilka und BV Hora (2., Holubstraße/Ecke Handelskai) 14.30 Uhr, Eröffnung Parkanlage Neubaugürtel Mittelzone mit StRin Sima (Treffpunkt: 7., Neubaugürtel, Eingang in die Anlage, Höhe Seidengasse) 19.00 Uhr, Buchpräsentation "Claudia Erdheim - Betty, Ida und die Gräfin - Die Geschichte einer Freundschaft" (Lesesaal der Wienbibliothek, Rathaus, Stiege 6, 1. Stock) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Zum 95. Jahrestag der Republikgründung - Österreichische Identität in der zweiten Republik: Entwicklungen, Ereignisse, Perspektiven". Im Gespräch: Bundespräsident Fischer, Hubert Christian Ehalt (ORF-RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal, Anmeldungen: Tel. 501 70 377, Kartenabholung eine halbe Stunde vor Beginn im Kartenbüro, Eingang ORF-Shop) MITTWOCH, 13. NOVEMBER: 11.00 Uhr, Präsentation Weihnachtssack bei Billa mit StRin Sima (1., Neuer Markt 17) 14.00 Uhr, Spatenstich Bildungscampus Seestadt Aspern mit u.a. StR Oxonitsch (22., Seestadt Aspern, Baufeld D18) 18.00 Uhr, Start der Agenda Favoriten "Mitreden, mitarbeiten, mitgestalten in Favoriten" (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Festsaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Metamorphosen des Antisemitismus", Vortrag: Peter Pulzer (Rathaus, 1., Felderstraße 1, Festsaal) DONNERSTAG, 14. NOVEMBER: 09.00 Uhr, Atomgipfel mit StRin Sima (Rathaus, Stiege 4, Halbstock, Sitzungszimmer) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Ulrich Seidl durch StR Mailath- Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus (Amtshaus, 15., Rosinagasse 43, Feststiege, Festsaal) 17.00 Uhr, Führung durch die Ausstellung "Wien 2025"/18.00 Uhr, Diskussion "BürgerInnenbeteiligung und Stadtenwicklung", Anmeldung unter wpw @ ma18.wien.gv.at (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) FREITAG, 15. NOVEMBER: 15.00 Uhr, Eröffnung Leichtathletikzentrum durch StR Oxonitsch (2., Meiereistraße 18) 19.00 Uhr, 15. BSO Sport Cristall Gala 2013 mit StR Oxonitsch (3., Rennweg 44, Studio 44) SAMSTAG, 16. NOVEMBER: 17.30 Uhr, WAT - Sportfest und Sportschau mit StR Oxonitsch (15., Vogelweidplatz, Stadthalle, Halle B) 17.30 Uhr, Feierliche Illuminierung des Weihnachtsbaumes aus der Steiermark und Eröffnung des Wiener Adventzaubers durch Bgm. Häupl (Rathausplatz) MONTAG, 18. NOVEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Voranschlag 2014 11.00 Uhr, Pressebesichtigung: Präsentation der neuen permanenten Ausstellung "Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute", Anmeldung unter: pr @ stalzerundpartner.com (Jüdisches Museum Wien, 1., Dorotheergasse 11) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Volkskrankheit Übergewicht" mit Norbert Bachl, Bernhard Ludvik, Andrea Podczeck- Schweighofer, Konrad Steinbach, Johann Wojta (Rathaus, 1., Felderstraße 1, Feststiege 1, Festsaal) 19.00 Uhr, Präsentation Hörbuch "Stadtflanerien - Innere Stadt" (Musiksammlung der Wienbibliothek, 1., Bartensteingasse 9, 1. Stock, Loos-Räume) DIENSTAG, 19. NOVEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Voranschlag 2014 MITTWOCH, 20. NOVEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat DONNERSTAG, 21. NOVEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Landtag 17.00 Uhr, Führung durch die Ausstellung "Wien 2025"/18.00 Uhr, Filmpräsentation: "my favorite.n visions", Anmeldung unter wpw @ ma18.wien.gv.at (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: Verleihung des Marianne Ringler- Preises "Zwischen Blindheit und Überfürsorge. Was schützen wir eigentlich, wenn wir unsere Kinder schützen?", Vortrag: Paulus Hochgatterer (Rathaus, Festsaal) FREITAG, 22. NOVEMBER: 10.00 Uhr, Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Vorstandsdirektor i.R. Komm.-Rat Ing. Mag. Helmut Miksits sowie des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an OSR i.R. Dr. Karl Kamhuber durch Landeshauptmann-StVin Brauner (Rathaus, Wappensaal) DONNERSTAG, 28. NOVEMBER: 17.00 Uhr, Führung durch die Ausstellung "Wien 2025"/18.00 Uhr, Diskussion "Experimentelle Forschung, Lehre und Praxis im Kontext der wachsenden Stadt", Anmeldung unter wpw @ ma18.wien.gv.at (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) 18.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: Verleihung des Wiener Preises für Stadtgeschichtsforschung an Anton Tantner: "Zu den historischen Wurzeln der Kontrollgesellschaft", Vortrag: Anton Tantner (Rathaus, Festsaal) FREITAG, 29. NOVEMBER: 10.00 Uhr, Überreichung des Dekretes über den verliehenen Berufstitel "Obermedizinalrat" an Oberstarzt Medizinalrat Dr. Günther Fuchssteiner und Medizinalrat Dr. Peter Walther Roesler sowie des Dekretes über den verliehenen Berufstitel "Medizinalrat/rätin" an Dr. Johannes Bauer, Dr. Thomas Hartlieb, Dr. Peter Kogelbauer, Oberärztin Dr.in Ingrid Melzer-Wilhelm, Oberleutnantarzt Dr. Rudolf Paula und Oberrat Dr. Hamid Schirasi-Fard durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal)

(Schluss) grc/lit

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Christine Grasmuk

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81076

E-Mail: christine.grasmuk @ wien.gv.at



Tanja Lichtenauer

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81075

E-Mail: tanja.lichtenauer @ wien.gv.at