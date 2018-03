Miteinander mit Herz: Neue Kampagne für das Haus der Barmherzigkeit

Kampagne "Miteinander" greift gesellschaftliches Thema auf. Drei Sujets sollen zu einem respektvollen Umgang anzuregen.

Wien (OTS) - Das Haus der Barmherzigkeit bleibt auch bei der neuen Kampagne der Tradition treu und greift unter dem Titel "Miteinander" ein gesellschaftliches Thema auf. Je bunter unsere Welt wird, desto vielfältiger werden die Unterschiede. Neben Alt und Jung vereint das Haus der Barmherzigkeit unterschiedliche Gesellschaftsschichten und Mitarbeiter aus weltweit 65 Nationen. Diese Vielfalt zu akzeptieren, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und das Gegenüber mit all seinen individuellen Facetten zu respektieren - dafür steht die Einrichtung seit 1875.

Für die Umsetzung der Kampagne konnte die Werbeagentur NITSCHE wieder den international renommierten Illustrator Christoph Abbrederis gewinnen. Seine Illustrationen für die Herbstkampagne sind in direkten und spontanen Pinselstrichen umgesetzt: "Direktheit und Spontaneität spielen eine große Rolle bei jedem zwischenmenschlichen Kontakt", so Niels Reutter, Art Director bei NITSCHE. Wie auch schon in der vorangegangenen Kampagne spielt das Herz auch diesmal eine zentrale Rolle - diesmal als verbindendes Element im Mittelpunkt eines Dialoges.

Die drei unterschiedlichen Kampagnensujets "Generationen/Glaube/Status" sind ab November auf Plakaten, Anzeigen, Straßenbahnen und online zu sehen.

