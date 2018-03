Crowdfunding - Innovative Finanzierung für innovative Ideen

Wien (OTS) - Am 19. November 2013 lädt die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) zu den OCG Horizonten mit dem Experten Reinhard Willfort. Im Fokus steht die neue Finanzierungsform Crowdfunding. Eintritt frei

Auf der einen Seite gibt es eine zündende Idee, aber fehlendes Kapital für die Umsetzung. Auf der anderen Seite steht Kapital zur Verfügung, aber es mangelt an innovativen Ideen. Warum nicht beide Seiten zusammenbringen? Dahinter steht der Gedanke einer neuen Finanzierungsform, dem Crowdfunding.

Reinhard Willfort, promovierter Innovationsforscher, Unternehmensgründer und Berater im Innovationsmanagement namhafter Unternehmen gibt im Rahmen der OCG Horizonte Einblicke, was hinter der Idee des Crowdfunding steht. Er stellt unterschiedliche Funding-Modelle vor. "Allen Crowdfunding Initiativen ist die Verbindung von modernster Web-Technologie mit der Finanzwelt gemeinsam", so Willfort und zeigt die rasante und dynamische Entwicklung der Crowdfunding Szene auf. In Österreich steckt Crowdinvesting noch in den Kinderschuhen und hat enormes Entwicklungspotenzial. "Crowdfunding ist auch nicht gleich Crowdfunding", so der Experte.

Die Veranstaltung richtet sich einerseits an Personen, die sich mit Crowdfunding auf der Investorenseite auseinandersetzen möchten, aber auch an Personen auf der Projektseite aus allen Branchen.

Über OCG Horizonte:

OCG Horizonte ist eine kostenlose Veranstaltungsreihe der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG). Einmal im Monat diskutieren profilierte Experten aktuelle IT Themen und Trends. Kooperationspartner der Netzwerkveranstaltungen sind AUSTRIAPRO und der IT-Cluster der Wirtschaftsagentur Wien.

Die Teilnahme ist für alle Interessierten kostenlos, Anmeldung unter www.ocg.at/horizonte

www.ocg.at/horizonte (Akkreditierung für Journalisten per E-Mail,

siehe Rückfragehinweis.)



Referenten:



Reinhard Willfort, ist promovierter Innovationsforscher, Buchautor,

mehrfacher Unternehmensgründer, Gründungsmitglied und Executive

Board Member des European Crowdfunding Network, Geschäftsführer von

ISN - Innovation Service Network GmbH - "Er lebt Innovation".



Weitere Informationen zu seiner Person unter

http://www.innovation.at/person/willfort/



Datum: 19.11.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)

Wollzeile 1, 1010 Wien



