IAA-EFFIE-Gala 2013: Einmal Platin, sechsmal Gold, fünfmal Silber, viermal Bronze

Tanja Sourek ist "Marketerin des Jahres"

Wien (OTS) - Das Austrian Chapter der International Advertising Association (IAA) lud gestern, am Mittwoch, dem 6. November 2013, in die Halle E im MuseumsQuartier: Zum 29. Mal wurde im Rahmen der traditionellen EFFIE-Gala einer der weltweit begehrtesten Preise für erfolgreiche Werbung und Marktkommunikation vergeben - der IAA EFFIE Award. Zur Marketerin des Jahres wurde Tanja Sourek, Bereichsleiterin Marketing Communications der A1 Telekom Austria AG, gewählt. Durch den Abend führte ORF-eins-"ZiB"-Moderator Roman Rafreider.

Die EFFIE-Gala 2013

Rund 500 Gäste aus Werbung, werbetreibender Wirtschaft und Medien folgten der Einladung von IAA-Präsidentin Mag. Martina Hörmer und freuten sich mit den Gewinnern über eine Platin-, sechs Gold-, fünf Silber- und vier Bronzetrophäen sowie sieben Anerkennungen, die von der Jury unter dem Vorsitz von Roswitha Hasslinger vergeben wurden. Wie im vergangenen Jahr gab es wieder einen Platin-EFFIE: für die Kampagne "Manner Vollkornschnitte" von Demner, Merlicek und Bergmann im Auftrag von Josef Manner & Comp AG.

IAA-Präsidentin Mag. Martina Hörmer unterstrich einmal mehr die Bedeutung des IAA EFFIE Awards: "So effizient sich die anerkanntesten Werbekampagnen entwickelt haben, so effizient positiv entwickelte sich der EFFIE-Award in den vergangenen 29 Jahren: Die Anerkennung des Preises in der Branche und der Ehrgeiz, einen EFFIE zu bekommen, sind kontinuierlich gestiegen. Und die Qualität der Kampagnen wie auch der Einreichungen wurde immer besser. Ich gratuliere allen Preisträgern zu den Anerkennungen wie auch den EFFIES und bedanke mich bei den Hauptsponsoren ORF-Enterprise und ORF, die die heutige Gala unter anderem ermöglicht haben."

Unter den Gästen begrüßte IAA-Präsidentin Hörmer unter anderem unter anderem BM i. R. Werner Fasslabend und Martina Fasslabend (MÖWE), Oliver Böhm, ORF-Enterprise-Geschäftsführer, Beatrice Cox-Riesenfelder, ORF-Enterprise Co-Geschäftsführerin, ORF-Unternehmenssprecher Martin Biedermann, Rudi John, Christian Clerici, Eva Polischinski, Gerald Grünberger (VÖZ), Christoph Kotanko ("OÖN"), Mariusz Jan Demner, Franz Merlicek und Rosa Haider-Merlicek sowie Harry Bergmann (Demner, Merlicek & Bergmann), Rudi Kobza und Michael Kapfer (Lowe GGK), Alfred Koblinger (PKB BBDO), Christof Siegl (McCann Erickson), Markus Liebl und Andreas Stieber (Brau Union), Alois Sundl (Merkur), Joachim Feher (MediaCom), Bettina Gneisz Al-Ani (FH Wien), Kristin Hanusch-Linser (ÖBB-Werbung GmbH), Manfred Oschounig (ÖBB), Roswitha Hasslinger (Hasslinger Consulting), Karl Javurek (Gewista Werbegesellschaft mbH), Dagmar Lang ("Horizont"), Corinna Tinkler (REWE International AG), Wolfgang Fellner und Oliver Voigt ("Österreich"), Oswald Schellmann (summerstage), Stefan Lassnig und Klaus Schauer (Regionalmedien Austria), Robert Grüneis (Wien Energie), Petra Hauser (media.at), Beatrix Skias (kobza integra), Wolfgang Hötschl und Maria Bauernfried (Kellys), Elisabeth Ochsner (UM PanMedia), Monika Wiltschnigg (Tiffany Österreich), Michael Nitsche (Nitsche), Andreas Cieslar (Casinos Austria), Alfred Schrott (Manner), Jürgen Kolombini (Unique), Ralph Vallon und IAA-Executive-Director Raphaela Vallon-Sattler sowie alle Agenturgrößen.

Die EFFIE-Preisträger 2013 - geordnet nach Kategorie, Produkt, Auftraggeber, ausführender Agentur und Mediaagentur

IAA EFFIE Award: Platin

-- Konsumgüter Food: "Manner Vollkornschnitte"; Josef Manner & Comp AG; Demner, Merlicek & Bergmann; OMD

IAA EFFIE Award: Gold

-- Konsumgüter Non Food: "Bi-Oil"; Delta Pronatura; W. Groll; W. Groll

-- Konsumgüter Food/Beverages: "Gösser Bier - Stolz auf Österreich"; Brau Union Österreich; McCann Erickson; MediaCom

-- Gebrauchsgüter: "KIA Rio"; KIA Austria; Innocean Worldwide; Havas Media Austria

-- Konsumgüter Food/Beverages: "Messino Dark Temptation"; Bahlsen GmbH & Co KG; pjure isobar; Vizeum Austria Media Service

-- Soziales: "Schmetterlingskinder"; Debra Austria; Lowe GGK; Mindshare

-- Dienstleistung: "Solarkraftwerke/Wien Energie"; Wien Energie; Demner, Merlicek & Bergmann; WienCom

IAA EFFIE Award: Silber

-- Dienstleistung: "Dinner & Casino"; Casinos Austria; Lowe GGK; Media.at

-- Dienstleistung: "Herold Websites"; Herold Business Data; Dirnberger de Felice Grüber Werbeagentur; Havas Media Austria

-- Konsumgüter Non Food: "Hervis Kilimanjaro"; Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H.; Y&R Advertising; MEC

-- Konsumgüter Food/Beverages: "M&M's Footbowl EBA 2012"; Mars Austria;

PKB BBDO; MediaCom

-- Dienstleistung: "ÖBB ÖSTERREICHcard"; ÖBB-Holding AG; Draftfcb Partners; MediaCom

IAA EFFIE Award: Bronze

-- Soziales: "40 Jahre 'Licht ins Dunkel'"; Verein "Licht ins Dunkel"/ ORF Humanitarian Broadcasting; Demner, Merlicek & Bergmann -- Industrie- und Investitionsgüter: "HARTL Haus - Das Energiepaket"; HARTL HAUS; Fessler.Schmidbauer; MediaCom

-- Handel: "Lidl Österreich"; Lidl Österreich; Bluforce Group; UM PanMedia

-- Finanzdienstleistung: "Merkur Versicherung"; Merkur Versicherung; Lowe GGK, OmniMedia

IAA EFFIE Award: Anerkennung

-- Konsumgüter Food/Beverages: "Almdudler Almradler"; Almdudler Limonade A. & S. Klein; Jung von Matt/Donau; UM PanMedia

-- Handel: "Billa Vitaminstars"; Billa AG; Dirnberger de Felice Grüber; OMD

-- Dienstleistung: "car2go"; car2go Österreich; Silberball Wien; Silberball Wien

-- Handel: "G3 Shopping Resort Gerasdorf"; HY Immobilien Ypsilon; WIEN NORD; LW Media

-- Konsumgüter Non Food: "Somat Systemprodukte"; Henkel Central Eastern Europe; TBWA; Media.at

-- Konsumgüter Food/Beverages: "Stiegl Maibaum"; Stiegls Brauerei zu Salzburg; ambuzzador Marketing; ambuzzador Marketing

-- Konsumgüter Food/Beverages: "Stiegl Sport Weiße"; Stiegls Brauerei zu Salzburg; Demner, Merlicek & Bergmann; Media 1

Die erfolgreichsten Agenturen

Die erfolgreichsten Agenturen aller 29 EFFIE-Verleihungen waren Demner, Merlicek & Bergmann mit sechs Platin-, zweiunddreißig Gold-, neununddreißig Silber- und zweiunddreißig Bronze-EFFIES, gefolgt von PKP BBDO mit zwei Platin-, zehn Gold-, zwölf Silber- und dreizehn Bronze-EFFIES und LOWE GKK mit einem Platin-, acht Gold-, sechzehn Silber- und zwölf Bronze-EFFIES.

