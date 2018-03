KAPO und Neue Wiener Werkstätte verbuchen Rekordumsatz

Pöllau/Wien (OTS) - Die österreichische KAPO Unternehmensgruppe mit den Marken KAPO Fenster und Türen und Neue Wiener Werkstätte steigerten im Geschäftsjahr 2012/13 den Umsatz um 9,3% im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz mit Fenster und Türen aus Holz und Holz-Alu sowie Möbel und Polstermöbel betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 26,1 Millionen Euro. Das ist der höchste Umsatz in der 86-jährigen Unternehmensgeschichte.

KAPO: Mit Projekten in Istanbul, Kanada und in der Schweiz konnte KAPO als Hersteller hochwertiger Fenster und Türen seinen Exportmarkt ausbauen: Am Produktionsstandort im Naturpark Pöllauer Tal sowie in den Verkaufsbüros Wien, Graz, Schladming, Merkendorf und Istanbul wurden im vergangenen Bilanzjahr Rekord-Ergebnisse erzielt. Der Fokus liegt dabei weiterhin in einer engen Zusammenarbeit mit Architekten. KAPO Fenster und Türen Geschäftsführer Wolfgang Bertl: "Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Holz sehen unsere Stärke insbesondere in der Herstellung individueller Produkte nach Maß mit einer großen Servicepalette."

Neue Wiener Werkstätte: Auch die Neue Wiener Werkstätte (NWW) realisierte einige internationale Prestigeprojekte, wie die Polstermöbel-Ausstattung im Flaghshipstore des neuen Luxus-Labels Qela in Doha oder die Möblierung der Transaero-Zentrale in Moskau. Ein weiterer Meilenstein wurde mit der Gründung der Verkaufsniederlassung in den USA gesetzt. Bereits im neuen Geschäftsjahr erfolgte der Launch des Onlineshops www.nww-design.com: "Der Weg ins Internet ist für uns ein absolut notwendiger Schritt - der Kunde sucht heute auch online und möchte auch hier umfassend serviciert werden. Gemeinsam mit unseren Partnern zählen wir uns in unserer Branche zu den Vorreitern einer gelebten Multi-Channel-Strategie.", so Geschäftsführer Stefan Polzhofer.

www.kapo.co.at | www.nww.at | www.nww-design.com

