Wahre Freunde in schweren Zeiten - Donauer Solartechnik dankt seinen Kunden und Lieferanten

Trotz Insolvenz, die Geschäfte gehen weiter. Dennoch sind die Rahmenbedingungen während eines Insolvenzverfahrens erschwert und machen den Geschäftsprozess komplizierter. Die Mitarbeiter von Donauer sind bemüht sich schnell mit der neuen Situation zurechtzufinden und den langjährigen Partnern, Kunden und Lieferanten weiterhin einen guten Service zu bieten. Erfreulicherweise hat Donauer Lösungen mit seinen Lieferanten gefunden, so dass die Lieferfähigkeit des bekannten Portfolios vollständig gewährleistet ist.

In bewegten Zeiten wie diesen zeigt sich, was werthaltige Geschäftsbeziehungen sind. Deshalb sind die Mitarbeiter und die Geschäftsführung von Donauer sehr dankbar, dass ein Großteil der Partner, Kunden und Lieferanten dem Unternehmen die Treue halten.

"Gerade in einer Situation wie dieser, die besonders für die Mitarbeiter eine hohe Verunsicherung bedeutet, sind verständnisvolle und treue Kunden unbezahlbar. Und verbessern die Lage jedes einzelnen sehr. Das Unternehmen dankt von Herzen seinen Kunden und Lieferanten, dass sie gerade jetzt zu uns halten!", so die Geschäftsführer Walter Manns und Spencer Hippe von Donauer Solartechnik.

Umso wichtiger ist es nun in der aktuellen Situation, die Geschäfte weiter voranzutreiben und einen Investor für Donauer zu finden, der die Liquidität für das tägliche Handelsgeschäft mitbringt. Einige erfolgversprechende Gespräche haben bereits stattgefunden und weitere folgen. Die Chancen stehen gut, laut Aussage des vorläufigen Insolvenzverwalters Oliver Schartl, Rechtsanwälte Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen, dass es mit Donauer in 2014 weitergeht. Besonders mit der werthaltigen Marke Intersol als Zugpferd, in das die Entwickler die letzten Jahre viel Know-how investiert haben, was sich in den positiven Verkaufszahlen wiederspiegelt.

Über Donauer Solartechnik

Donauer Solartechnik gehört seit über 17 Jahren zu den führenden internationalen Fachgroßhändlern für Photovoltaik. Das Leistungsspektrum umfasst neben der breiten Produktpalette des Fachhandels umfangreiche Serviceleistungen: Realisierung von internationalen Solarprojekten im On- und Off-Grid Bereich mit D:Hybrid-Systemen, hocheffektive Systemlösungen für privaten und gewerblichen Eigenverbrauch mit und ohne Speichertechnologie sowie Entwicklung und Produktion innovativer Montagegestelle. Das Unternehmen mit Sitz in Gilching bei München wurde 1995 gegründet und ist neben der Zentrale in Gilching mit Standorten in sieben weiteren Ländern vertreten.

