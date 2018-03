Donaustadt: Flamenco und Soul-Jazz im "Kultur-Stadl"

Verein "Kulturfleckerl Eßling" präsentiert "Gazpacho Andaluz" (9.11.) und "Together" (16.11.), Zählkarten sichern!

Wien (OTS) - Alle Liebhaber spanischer Tänze und Rhythmen sollen den stimmungsvollen Flamenco-Abend am Samstag, 9. November, im "Kultur-Stadl Eßling" (22., Eßlinger Hauptstraße 96) auf keinen Fall versäumen: Das beliebte Ensemble "Gazpacho Andaluz" tritt dort ab 19.00 Uhr auf und konfrontiert auf unterhaltsame Weise die Besucher mit "Höhen und Tiefen des Lebens". Angela Hannappi (Gesang, Tanz und Percussion), Martin Kelner (Gitarre), Antonis Vounelakos (Gitarre) sowie Christian Nestelberger (Percussion) sind erfahrene Flamenco-Künstler. Voll Temperament setzen sich Natascha Bauer, Sabine Kasper, Melanie Wallner, Beate Fröhlich und einige andere Tänzerinnen in Szene. Seit 35 Jahren besteht die Wiener Kapelle "Together", die am Samstag, 16. November, ab 19.00 Uhr, im "Kultur-Stadl" konzertiert. Die Organisatoren bezeichnen die Formation als "Fixstern der Wiener Jazz-Szene". Das gefragte Quintett pflegt den Stil von Cannonball Adderley. Dominik Fuss (Trompete), Peter Kölbl (Saxophon), "Hepi" Kohlich (Piano), Walter Strohmaier (Bass) plus Andy Weiss (Trommeln) erfreuen ihr Publikum mit feinstem "Soul-Jazz". An beiden Terminen ist der Eintritt frei und der Verein "Kulturfleckerl Eßling" vergibt Zählkarten. Bestellung: Telefon 774 80 72, E-Mail reservierung @ kulturfleckerl.at. Über kulturelle Aktivitäten in Eßling informiert die Vereinsleitung unter der Rufnummer 0699/180 646 40. Darüber hinaus ist das auf ehrenamtlicher Basis tätige "Kulturfleckerl"-Team via E-Mail zu erreichen:

kultur@kulturfleckerl.at.

