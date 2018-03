Forschung & Bildung: Webster University Vienna forciert Öffentlichkeitsarbeit

Spezialagentur PR&D unterstützt mit optimalen Medienkontakten

Wien (OTS) - Seit September steht die PR-Agentur PR&D der renommierten Privatuniversität Webster University Vienna als Experte für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Forschung & Bildung zur Seite. Ein wichtiger Fokus der Zusammenarbeit ist die überregionale Imagepflege von Webster Vienna. Durch ihr globales Campusnetz bietet die amerikanische Hochschule mit österreichischer Akkreditierung zahlreiche einzigartige Vorteile für ihre Studierenden. Verstärkt ins Rampenlicht geholt werden nun auch die exzellenten Forschungstätigkeiten in den Bereichen Wirtschaft und Handel. Erst vor Kurzem beauftragte auch die MODUL University Vienna PR&D mit vergleichbaren Leistungen, womit die Wiener Agentur ihre Position als führender Anbieter von Forschungs-PR im Hochschulsektor festigen konnte.

Die Webster University Vienna gilt als führende internationale Privatuniversität Österreichs. Als einzige in Österreich zugelassene amerikanische Privatuniversität bietet sie ein unübertroffenes internationales Netzwerk. So kommen sowohl Studierende als auch Unterrichtende und Forschende der Webster University Vienna aus aller Welt. Die Kommunikation dieses überzeugenden Angebots am österreichischen Hochschulmarkt hat die Privatuniversität nun der Wiener Agentur PR&D - Public Relations für Forschung & Bildung anvertraut. Dazu der Direktor von Webster University Vienna, Dr. Arthur Hirsh: "Webster bietet ein überzeugendes Leistungsangebot in Bildung und Wissenschaft. Mit PR&D haben wir einen Partner für die Kommunikation gefunden, der die PR beider Bereiche mit viel Erfahrung unterstützen kann."

Tatsächlich hat die Agentur 13 Jahre Erfahrung mit der nationalen und internationalen Kommunikation von Leistungen in Wissenschaft und Bildung - und bietet dafür den umfassendsten Medienverteiler Österreichs. In letzter Zeit konnte die Agentur mit diesem auch verstärkt österreichische Hochschulen unterstützen. So wurde die Agentur gerade erst vor Kurzem von der MODUL University Vienna mit der Forschungskommunikation beauftragt. Zu dem Etat-Gewinn der Webster University Vienna meint der Managing Partner der Agentur, Dr. Till C. Jelitto: "Die Kommunikation von Forschung & Bildung erfordert ein besonderes Maß an Sorgfalt sowie einen exzellenten Überblick über Breiten- und Fachmedien im In- und Ausland. Unser diesbezügliches Know-how für eine so internationale Universität wie die Webster University Vienna, mit ihrer 30-jährige Tradition in Wien einzusetzen, ist eine sehr spannende Aufgabe."

Rückfragen & Kontakt:

PR&D - Public Relations für Forschung & Bildung

Mariannengasse 8, 1090 Wien

Tel.: +43 / (0)1 / 505 70 44

contact @ prd.at

http://www.prd.at