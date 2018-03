"Menschenrecht auf Schönheit"

Wien (OTS) - Im Rahmen eines Galaabends in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften wurde der mit 5.000 Euro dotierte Alfred Fried Fotopreis 2013 zum ersten Mal vergeben.

"Der Alfred Fried Fotopreis ist Ermutigung, sich mit den guten Ideen und Visionen der Menschheit zu befassen", so Peter Matthias Gaede, Chefredakteur von GEO.

Im Namen von Alfred Fried, der 1911 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, haben Photographische Gesellschaft und Edition Lammerhuber fünf Fried-Preis-Medaillen ausgelobt, um die weltbesten Fotos zum Thema "Frieden mit der Natur" auszuzeichnen.

Sie wurden an Pierre Adenis für die Arbeit Karakorum, Henning Bode für Gottfried, Lioba Anna Keuck für Couve e Couragem, Marcus Reichmann für A Place to Be und Fabian Weiß für Wolfskinder vergeben.

Georg Schreibers Arbeit Embryonale Strandruhe wurde mit einem Sonderpreis gewürdigt.

Der mit 5.000 Euro dotierte Hauptpreis wurde von der Direktorin der Edition Lammerhuber, Silvia Lammerhuber, und Werner Sobotka, dem Präsidenten der Photographischen Gesellschaft an Henning Bode übergeben.

Die fünf Fried-Preis-Medaillen und der Sonderpreis wurden von den Jury-Mitgliedern Gerhard Hinterleitner, Klaus Lorbeer, Erich Lessing, Peter-Matthias Gaede, Werner Sobotka und Lois Lammerhuber überreicht.

Die fulminante Laudatio von Peter Matthias Gaede geriet zu einem Plädoyer dafür, "das Gelingen zu thematisieren, nicht nur das Scheitern". Der Fried Preis sei geschaffen worden, um dem Unscheinbaren seinen Zauber zu geben. "Und zum Verlieben - dies verstehe ich als geradezu gewagtes Ansinnen des Alfred Fried Fotopreises - soll Fotografie künftig ebenso sein wie zum Erschauern. Wir brauchen die Fotografie zum Verlieben, damit wir nicht zu dünnlippig, zu unermutigt, zu zynisch durchs Leben wandeln. Wir brauchen sie, damit wir glauben, dass diese Welt noch zu verändern ist".

Eine höchst qualifizierte internationale Jury - bestehend aus

Eric Falt, Assistant Director-General, UNESCO; France

Peter Matthias Gaede, Editor-in-chief, GEO; Germany

Gerhard Hinterleitner, Managing Director, ASAblanca Media; Austria

Lois Lammerhuber, Publisher, Edition Lammerhuber; Austria

Erich Lessing, Photographer, Magnum; Austria

Peter Lindhorst, Director, Freelens Galerie Hamburg; Germany

Klaus Lorbeer, Editor-in-chief, Foto Objektiv; Austria

Reinhold Lopatka, State Secretary for European and International Affairs; Austria

Gerd Ludwig, Photographer, GEO, National Geographic; USA

Pascal Maitre, Photographer, GEO, National Geographic; France

Rolf Nobel, Professor of Photography, Hochschule Hannover; Germany

Walter Schels, Photographer, Freie Akademie der Künste in Hamburg; Germany Werner Sobotka, President, PHG; Austria

- hat neben den ausgezeichneten Arbeiten auch jene 50 Fotografen ausgewählt, von denen je eine Arbeit in der Ausstellung "Alfred Fried Fotopreis 2013" als Best-of aller Einreichungen im Rahmen der Photo + Adventure am 16. und 17. November 2013 gezeigt werden. Am 16. November 2013 ist um 16:00 Uhr ein "GET TOGETHER" geplant. Congress Center der Messe Wien, Saal 4, Messeplatz 1, 1020 Wien.

Ehrengast der Veranstaltung war Erich Lessing, der 90-jährige Doyen der österreichischen Fotografie.

Burgschauspieler Robert Reinagl rezitierte die Nobelpreisrede von Jorgen Gunnarsson Lovland an Alfred Fried im Original.

Der Fotograf Lois Lammerhuber, der den Alfred Fried Fotopreis gemeinsam mit Werner Sobotka konzipiert hat, führte mitreißend durch eine einzigartige Feierstunde für die Fotografie im Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Das Publikum applaudierte den Preisträgern frenetisch.

In Zukunft wird der Alfred Fried Fotopreis immer am 21.September verliehen werden, jenem Tag des Jahres, der mit der UNO-Resolution 36/67 zum International Day of Peace erklärt wurde.

