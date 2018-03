Integrierte Supply-Chain-Planung und -Optimierung nie weiter weg als Ihr Handy

's-hertogenbosch, Niederlande (ots/PRNewswire) - Quintiq und ePocket Handyman werden auf dem 33. Jahreskongress der Kundendienstbranche Service Congress und der Fachmesse Service World (7.-8. November 2013 in München) die wirtschaftlichen Vorteile ihrer gemeinsamen Software-Lösung vorstellen.

Quintiq, ein führender Anbieter von Supply-Chain-Planungs- und -Optimierungslösungen (SCP&O), und ePocket Handyman, Europas führender Softwareanbieter für mobile Lösungen speziell für Service-Techniker, haben dieses Jahr gemeinsam eine integrierte mobile Plattform zur Unterstützung von Service-Technikern im Einsatz und für eine bessere Ressourcenplanung bereitgestellt.

"Mithilfe der Lösung können Service-Techniker auch unterwegs Ablaufpläne einsehen, Arbeitszeit und Anwesenheit beim Kunden erfassen, sowie Teile bestellen, Bestände prüfen, den Fortschritt protokollieren und die Bestätigungsunterschrift des Kunden einholen. Diese Informationen ermöglichen nicht nur eine kontinuierliche Optimierung, eine automatische Neuplanung, eine sofortige Prüfung aller Einschränkungen und die Ermittlung der Auswirkungen auf Ablaufpläne, sondern unterstützen auch die Erstellung neuer, optimierter Dienstplanvorschläge", so Arjen Heeres, COO von Quintiq.

"Unternehmen investieren immer mehr in mobile Technologien, um ihre operative Effizienz, die Produktivität der Arbeitskräfte und den allgemeinen Kundenservice zu verbessern", erklärt Heeres. "Die Kombination zweier Softwareprogramme bietet den Kunden die Vorteile einer ganzheitlichen Lösung. Diese Komplettlösung setzt in der Service-Branche Massstäbe."

"Handyman Mobile ist eine flexible Lösung, die die tagtägliche Arbeit mobiler Service-Techniker optimal unterstützt", fügt Inge Ralf Onken von ePocket Handyman hinzu. "Die Zusammenarbeit mit Quintiq gibt uns die Möglichkeit, die allgemeine Effizienz sowie den Kundenservice für unsere Kunden und deren Mitarbeiter noch weiter zu verbessern."

Die Lösung von ePocket Handyman und Quintiq ist mit den mobilen Betriebssystemen von Android und Windows kompatibel und bietet damit im mobilen Einsatz sämtliche Vorteile der Multi-Ressourcenplanung, darunter: bessere Ressourcennutzung (Mitarbeiter, Ausrüstung, Material und Fahrzeuge), kürzere Reaktionszeiten sowie bessere Einblicke in die Dringlichkeit von Serviceanfragen, weniger Zeitaufwand für Erstellung und Überarbeitung operativer Pläne, bessere Kommunikation der operativen Pläne und der überarbeiteten Versionen sowie weniger Zeitaufwand für Service-Techniker bei der Erledigung der Dokumentation.

Der Service Congress wird vom Kundendienst-Verband Deutschland veranstaltet und von Anbietern mobiler Service-Dienstleistungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz besucht. Parallel findet die Messe Service World statt. Dabei handelt es sich um die grösste Fachmesse für den Service in Europa. Über 40 Aussteller präsentieren hier ihre Produkte, Ideen und Lösungen.

Vertreter von ePocket Handyman und Quintiq werden auf der Messe die Vorteile des Einsatzes mobiler Technologien für eine ganze Bandbreite an Planungs- und Supply-Chain-Aufgaben erläutern. Einzeltermine mit ePocket bzw. Quintiq können im Voraus mit Daria Timoschenko, Business Development Executive, vereinbart werden und zwar per E-Mail an daria.timoschenko @ quintiq.com oder telefonisch unter +31 6 55 32 44 09. Gerne können Sie auch mit den Experten von ePocket Handyman und Quintiq am Stand #23 sprechen.

Die Lösungen von ePocket sind zu 100% auf die Optimierung der Effizienz mobiler Arbeitskräfte ausgerichtet. Für grössere Unternehmen bietet ePocket skalierbare, flexible Lösungen an, die sich in der Regel bereits innerhalb von 4-10 Monaten amortisieren. ePocket Solutions wird in den verschiedensten Branchen von mehr als 30.000 aktiven Handyman-Nutzern eingesetzt, unter anderem im Maschinen- und Anlagenbau, in der Elektrotechnik, im Gebäudemanagement, in Telekommunikation und IT, in der Öl- und Gasindustrie sowie in der weltweiten Versorgungswirtschaft.

Unternehmen hat seine ganz individuellen Herausforderungen bei der Supply-Chain-Planung. Manche dieser Planungsherausforderungen sind sehr umfangreich, einige äusserst komplex und andere scheinen schier unlösbar. Seit 1997 hat Quintiq jede Herausforderung seiner Kunden mit einer einzigen Software-Plattform zur Supply-Chain-Planung und -Optimierung gelöst. Heute vertrauen rund 12.000 Nutzer in über 80 Ländern bei der Personal-, Logistik- sowie Produktionsplanung und -optimierung auf die Software von Quintiq. Quintiq hat jeweils einen Hauptsitz in den Niederlanden und in den USA sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.quintiq.com oder folgen Sie Quintiq auf Twitter, Facebook, LinkedIn

