"Kleider machen Leute - von der Liebe zur Tracht"

Ein "Unterwegs in Österreich" am Samstag, 9. November 2013 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Sie sind Ausdruck von Heimatverbundenheit und von zeitlos-modischer Aktualität: Dirndl, Trachtenanzug und Lederhose erfreuen sich großer Beliebtheit - und zwar gleichermaßen im ländlichen Raum wie in den Städten, bei älteren Menschen und in der jüngeren Generation.

Ein TV-Film aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung:

Martina Feike, Kamera: Erich Strommer, Ossi Denkmayr, Johann Steinkogler) dokumentiert anhand niederösterreichischer Schauplätze die seit Jahren anhaltende Renaissance der Trachtenmode. Darüber hinaus erzählt er auch von der regional sehr spezifischen Tradition der Tracht und ihrer Liebhaber.

So wird im Rahmen der Volkskultur Niederösterreich zum einen seit langem die Geschichte der Tracht in verschiedenen Bevölkerungs- und Berufsgruppen aufbereitet - der Name kommt aus dem Alt- bzw. Mittelhochdeutschen und bedeutet "das, was getragen wird". Zum anderen soll mit der Aktion "Wir tragen Niederösterreich" die Tracht noch mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werden.

"Unterwegs in Österreich" stellt einige der damit verbundenen Initiativen vor: Den landesweiten Dirndlgwand-Sonntag, den Nö Trachtenball in Grafenegg und die traditionelle Goldhauben-Wallfahrt im Mostviertel. Die Kamera war aber auch in Näh- und Strickkursen für Trachtenfreunde und in landwirtschaftlichen Schulen dabei, wo das Nähen einer Tracht fester Bestandteil des Lehrplans ist.

Schließlich erzählen Menschen, warum sie gerne Tracht tragen, darunter Expertinnen wie die Unternehmerin Gexi Tostmann; sie präsentiert in einer Ausstellung für jeden Tag des Jahres ein eigenes Dirndl. Die international renommierte Designerin Susanne Bisovsky wiederum verarbeitet Trachtenelemente in ihrer Couture-Mode und sorgt damit im In- und Ausland für Furore.

