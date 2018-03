Lifetime geht mutmaßlichen chinesischen Patentverletzungen nach

Clearfield, Utah (ots/PRNewswire) - Lifetime Products, ein weltweit führender Anbieter von klappbaren blasgeformten Tischen und Stühlen hat kürzlich Maßnahmen ergriffen, um seine Patentrechte in China gegen die Shaoxing Hongye Leisure Product Co., Ltd. durchzusetzen.

Lifetime hat Informationen erhalten, die nahelegen, dass Hongye mutmaßlich Tische und Stühle hergestellt hat, die Funktionen aufweisen, die durch eines oder mehrere chinesische Patente von Lifetime geschützt sind. Das fragliche Patent war Gegenstand eines von Lifetime erfolgreich geführten Rechtsstreits in China und ist vom Chinesischen Patent- und Markenamt bestätigt worden. Am 30. September 2013 hat Lifetime bei der chinesischen Zollbehörde einen Antrag gestellt, damit bestimmte Container von Hongye im Hinblick auf mutmaßliche Patentverletzungen inspiziert werden. Am 8. Oktober 2013 hat der chinesische Zoll in Ningbo, China, 15 Container, die von Hongye stammten und nach Valencia, Spanien, verschifft werden sollten, beschlagnahmt. Laut der Zolldokumente enthalten die 15 Container 12.240 Artikel und haben einen deklarierten Wert in Höhe von 314.078 USD.

Lifetime hat sowohl als Hersteller als auch als innovatives Unternehmen eine lange Historie bei der Durchsetzung seiner Rechte des geistigen Eigentums in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen über Lifetime Products, Inc. und deren Produkte, senden Sie bitte eine E-Mail an pr @ lifetime.com.

Über Lifetime und die klappbaren Tische und Stühle von Lifetimede.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@92a16e6Die 1986 gegründete Firma Lifetime Products ist ein privat geführtes Unternehmen und in Clearfield, Utah, niedergelassen. Lifetime ist der weltweit größte Hersteller von aus Polyethylen blasgeformten klappbaren Tischen und Stühlen, Picknicktischen sowie Basketballkörben für zu Hause und verkauft seine Produkte in über 70 Ländern. Im Jahr 1995 hat Lifetime Products die erste blasgeformte Polyethylen-Tischplatte erfunden -einen Picknicktisch, der stärker, leichter und langlebiger war als die traditionellen Picknicktische. 1998 brachte Lifetime den ersten blasgeformten klappbaren Bankett-Tisch aus Polyethylen auf den Markt. Für weitere Informationen über Lifetime Products besuchen Sie bitte www.lifetime.com.

Web site: www.lifetime.com/ http://www.lifetime.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Tonnie Pearson, PR/Communications Manager,

+1-801-837-1153, tpearson @ lifetime.com