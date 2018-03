Metaller-KV: Gewerkschaften erzielen Abschluss mit Fachverband Bergbau-Stahl

PRO-GE und GPA-djp erreichen Freizeitoption und fünften identen Lohn- und Gehaltsabschluss

Wien (OTS/ÖGB) - Die Verhandlungen der Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp über einen einheitlichen Kollektivvertrag Metallindustrie wurden heute, 6. November, mit dem Fachverband Bergbau-Stahl erfolgreich fortgesetzt. In dieser zweiten Runde konnte nach harten aber konstruktiven Verhandlungen ein Abschluss für die rund 17.000 Beschäftigten erzielt werden. IST- und kollektivvertragliche Mindestlöhne bzw. -gehälter steigen zwischen 3,2 und 2,5 Prozent. Im Durchschnitt um 2,8 Prozent.

Zudem vereinbarten die Gewerkschaften eine Freizeitoption: Die IST-Erhöhung kann in nachhaltige Freizeit umgewandelt werden. Dafür zwingend notwendig ist der Abschluss einer Betriebsvereinbarung. "Wie in der Elektronikindustrie können nun alle Beschäftigten dieses Fachverbandes künftig individuell mitentscheiden, ob sie kürzer arbeiten, also die Lohn- und Gehaltserhöhung in Freizeit eintauschen", sagen Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Proyer (GPA-djp).

"Dies ist der fünfte Abschluss im Kollektivvertrag Metallindustrie und entspricht den Lohn- und Gehaltsabschlüssen der Maschinen- und Metallwarenindustrie, Nichteisen-Metallindustrie, Fahrzeugindustrie sowie der Gas- und Wärmeunternehmungen", sagen die beiden Chefverhandler.

Die Verhandlungen mit der Gießereiindustrie, dem sechsten Fachverband der Metallindustrie, finden am 7. November statt.

