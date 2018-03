EANS-Adhoc: Weatherford International Ltd. / Weatherford berichtet im dritten Quartal 2013 $ 0,23 EPS (nicht GAAP-konform)

Gewinne/9-Monatsbericht

06.11.2013

- Sequenzielle Steigerung des EPS um 53 % aufgrund verbesserter Betriebsmarge

- Endgültige Vereinbarung in Zusammenhang mit FCPA, Oil-for-Food und sanktionierten Ländern erzielt

GENF, 6. November 2013 -- Weatherford International Ltd. (NYSE/ Euronext Paris/SIX: WFT) gab heute die Geschäftsergebnisse des dritten, am 30. September 2013 endenden Quartals bekannt.

Reingewinn $ 0,23 je verwässerte Aktie (nicht GAAP-konform) bzw. $ 177, exklusive Nachsteueraufwendungen in Höhe von $ 155 Millionen.

Endgültige Vereinbarung in Zusammenhang mit FCPA, Oil-for-Food und sanktionierten Ländern erzielt, vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung der SEC Commission und der Gerichte. Geschätzte Kosten und Vergleichsbedingungen bleiben unverändert.

Internationale Betriebsgewinnmarge steigt sequenziell um 270 Basispunkte, Verbesserung der Betriebsgewinnmarge in allen internationalen Segmenten.

Betriebsgewinnmarge in Nordamerika sequenziell um 260 Basispunkte besser; sowohl die USA als auch Kanada weisen Margenverbesserung auf.

Fremdwährungsverluste erreichten im dritten Quartal $ 27 Millionen, eine sequenzielle Steigerung um $ 12 Millionen.

Nicht GAAP-konformer effektiver Steuersatz betrug im Quartal 20 %.

Veräußerung von Borets für $ 400 Millionen angekündigt, mit Cashzufluss von $370 Millionen im Q4.

Freier Cashflow sequenziell dank reduziertem Investitionsaufwand und Verbesserung der operationellen Effizienz um über $ 150 Millionen gestiegen.

Investitionsaufwand ohne Kosten von Lost-in-Hole-Ereignissen um 39 % niedriger als im gleichen Quartal des Vorjahres und sequenziell um 20 %.

Ergebnisse_des_dritten_Quartals_2013

Der GAAP-konform ermittelte Betriebsgewinn der Geschäftssegmente belief sich auf

$ 395 Millionen, wobei das dritte Quartal mit einem Reingewinn von $ 22 Millionen bzw. $ 0,03 je verwässerte Aktie abgeschlossen wurde. Berücksichtigt wurden hierbei:

$ 113 Millionen, nach Steuern, in Zusammenhang mit älteren Pauschalverträgen im Irak.

$ 25 Millionen, nach Steuern, für Abfindungs- und Ausstiegskosten sowie sonstige Aufwendungen.

$ 17 Millionen, nach Steuern, für Beratungshonorare und Aufwendungen in Zusammenhang mit den Ermittlungen der US-Behörden und Beseitigung wesentlicher Mängel im Bereich der Ertragssteuern.

Ausblick

Das Unternehmen rechnet im vierten Quartal mit sequenziell weiter steigenden Umsätzen und Betriebsgewinnen in Nordamerika. Darüber hinaus wird das US-Geschäft auch von einer niedrigeren Betriebskostenstruktur profitieren und in Kanada sollten die Aktivitäten zunehmen. Lateinamerika wird sequenziell stagnieren. Der Ausblick für die östliche Hemisphäre bleibt positiv mit fortgesetzter Expansion in Europa, der kaspischen Region und in Afrika südlich der Sahara sowie einer anhaltenden Erholung im Nahen Osten/Nordafrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das erwartete bessere Betriebsergebnis im vierten Quartal sowie weitere Kostensenkungen und Verbesserungen der Kapitaleffizienz deuten alle auf positive Aussichten. Das Unternehmen erwartet, dass sein effektiver Jahressteuersatz 2013 zwischen 22 % und 24 % liegen wird. Der Veräußerungsprozess der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bereiche ist in vollem

Gange und die erzielten Fortschritte weisen darauf hin, dass er bis zum Jahresende 2014 abgeschlossen sein sollte. Weitere Details über den Veräußerungsprozess finden Sie auf unserer Website www.weatherford.com in der Rubrik ,,Investor Relations".

Eckdaten_aus_den_Geschäftsregionen

Nordamerika Der Quartalsumsatz belief sich in Nordamerika auf $ 1.597 Millionen, sequenziell ein Plus von 4 % und ein Minus von 7 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres. Der Betriebsgewinn des Quartals stieg sequenziell um 29 % auf $ 215 Millionen und ging gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres um $ 82 Millionen bzw. 28 % zurück. Die sequenzielle Steigerung war in erster Linie auf die saisonale Erholung nach der ,,Frühjahrspause" in Kanada zurückzuführen, die sich positiv auf die Umsätze und Margen aller Produktlinien auswirkte, aber auch auf die gestiegene Rentabilität aufgrund weiterer interner Kosteneinsparungsmaßnahmen und deren effizienter Umsetzung.

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik Der Umsatz des dritten Quartals von $ 819 Millionen war um $ 119 Millionen bzw. 17 % höher als im dritten Quartal des Jahres 2012 und sequenziell um $ 100 Millionen bzw. 11 % niedriger. Der Betriebsgewinn des laufenden Quartals liegt mit $ 69 Millionen um $ 33 Millionen bzw. 92 % über dem des gleichen Quartals des Vorjahres und stieg sequenziell um 5 %. Die Ertragskraft stieg im Nahen Osten und in Nordamerika sequenziell, wurde aber teilweise durch die niedrigere sequenzielle Performance in der Region Asien-Pazifik reduziert. Die Margen verbesserten sich sequenziell und im Jahresvergleich, ausschließlich der älteren Verträge, auch im Irak.

Europa/Afrika südlich der Sahara/Russland Der Betriebsgewinn und Umsatz der Region waren die höchsten in unserer Unternehmensgeschichte. Der Umsatz des dritten Quartals erreichte $ 691 Millionen, lag damit um 10 % höher als im dritten Quartal des Jahres 2012 und stieg sequenziell um 1%. Der Betriebsgewinn des laufenden Quartals liegt mit $ 103 Millionen um 17 % über dem des gleichen Quartals des Vorjahres und stieg sequenziell um $ 20 Millionen bzw. um 24 %. Die Steigerung des Betriebsgewinns im Jahresvergleich war auf höhere Margen in der Region, hauptsächlich in Europa und Afrika südlich der Sahara zurückzuführen. Sequenziell stieg der Betriebsgewinn vorwiegend wegen der saisonbedingt höheren Rentabilität in Russland.

Lateinamerika Der Umsatz des dritten Quartals war mit $ 713 Mio. um $ 26 Millionen bzw. 4 % sequenziell und um $ 55 Millionen bzw. 7 % niedriger als im dritten Quartal 2012. Der Umsatzrückgang im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahr ist weitestgehend mit den niedrigeren Aktivitäten in Mexiko zu erklären. Der Betriebsgewinn des laufenden Quartals lag mit $ 115 Millionen um $ 18 Millionen bzw. 19 % über dem des gleichen Quartals des Vorjahres und stieg sequenziell um $ 25 Millionen bzw. um 28 %. Dies ist vorwiegend auf die höhere Ertragskraft in Argentinien zurückzuführen. Die

sequenzielle Steigerung der Ertragskraft konnte trotz des Rückgangs in Mexiko, unserem größten Land in der Region, erzielt werden.

Liquidität_und_freier_Cashflow

Der freie Cashflow verbesserte sich dank der besseren operationellen Effizienz und des reduzierten Investitionsaufwandes sequenziell um über $ 150 Millionen. Der Investitionsaufwand ohne Kosten von Lost-in-Hole-Ereignissen ging im Jahresvergleich um 39 % und sequenziell um 20 % zurück. Der Lagerbestand reduzierte sich im zweiten Quartal in Folge und sank sequenziell um 2 %. Die Umschlagsdauer der Vorräte verringerte sich gegenüber dem Vorquartal von 85 und im Jahresvergleich von 87 Tagen auf 84 Tage. Die Außenstandsdauer stieg im Jahresvergleich um zwei bzw. sequenziell um fünf Tage. Der Grund hierfür ist weitestgehend die Verschiebung der Zahlungseingänge in Lateinamerika.

Nicht_GAAP-konforme_Kennzahlen;_ergänzende_Präsentation_über_Veräußerungen

Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle in diesem Dokument erwähnten Leistungskennzahlen nicht GAAP-konform. Die Überleitungen zu den entsprechenden GAAP-konformen Kennzahlen sind in den folgenden Seiten zu finden,

um aussagekräftige Vergleiche zwischen den laufenden Ergebnissen und den Resultaten früherer Geschäftszeiträume zu ermöglichen. In Ergänzung zu dieser Pressemitteilung haben wir auf unserer Website eine Präsentation über unser laufendes Veräußerungsprogramm bereitgestellt.

Über_Weatherford

Weatherford ist ein in der Schweiz ansässiger, multinationaler Ölfelddienstleister. Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Anbieter von

Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie. Weatherford ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt weltweit über 65.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unterwww.weatherford.com

Telefonkonferenz

Am 5.November 2013, um 08.30 Uhr US-Ostküstenzeit (EST) bzw. um 07.30 Uhr zentrale Standardzeit USA (CST), wird das Unternehmen eine Telekonferenz veranstalten, um die Quartalsergebnisse mit Finanzanalysten zu besprechen. Weatherford lädt Anleger ein, der Telekonferenz live auf der Unternehmenswebsite

unter www.weatherford.com, Rubrik ,,Investor Relations", zu folgen. Eine Aufzeichnung und ein Transkript der Telekonferenz werden kurz nach deren Abschluss in dieser Rubrik der Website zur Verfügung stehen.

Kontakte: Dharmesh Mehta +1.713.836.7267 Executive Vice President und Chief Operating Officer Karen David-Green +1.713.836.7430 Vice President -Investor Relations

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung und die Dokumente, auf die hierin verwiesen wird, sowie die hierin angekündigte Telekonferenz enthalten möglicherweise zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act

von 1995. Dazu gehören Aussagen über das Niveau zukünftiger Erträge, Umsätze, Ausgaben, Margen, Investitionen, Veränderungen des Umlaufvermögens, Cashflows, Steueraufwendungen, effektive Steuersätze und Reingewinne sowie das laufende Desinvestitionsprogramm. Darüber hinaus sind sämtliche Aussagen über den Ausgang

oder den potenziellen künftigen Ausgang unserer laufenden Bemühungen zur Beseitigung wesentlicher Mängel im Bereich unserer internen Kontrollen der Finanzberichterstattung für Ertragssteuerzwecke sowie Aussagen über unsere Einschätzung des Grades des Erfolgs bisheriger Korrekturbemühungen zukunftsbezogen. In einer zyklusabhängigen Branche und angesichts der gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Ungewissheit ist es von Natur aus schwierig, Prognosen oder sonstige zukunftsbezogene Aussagen zu machen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten und Erwartungen der Unternehmensführung von Weatherford und unterliegen nennenswerten Risiken, Annahmen und Ungewissheiten. Zu diesen gehören das Unvermögen des Unternehmens, seine internen Kontrollen zu gestalten oder zu verbessern, um festgestellte Probleme anzusprechen, die betrieblichen Auswirkungen von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Einhaltung rechtlicher Auflagen oder der Prüfung, Verbesserung und Mängelbeseitigung interner Kontrollen einschließlich der Aufdeckung von Fehlverhalten, missbräuchlicher Tätigkeiten oder der Umgehung interner Kontrollen, Schwierigkeiten bei der Kontrolle von Kosten, darunter die Kosten von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Einhaltung rechtlicher Auflagen oder der Prüfung, Verbesserung und Mängelbeseitigung interner Kontrollen, die Auswirkungen von Veränderungen der Unternehmensführung oder des Personalbestands sowie die Auswirkungen globaler politischer, ökonomischer und marktwirtschaftlicher Bedingungen auf die voraussichtlichen Ergebnisse des Unternehmens, die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die erwarteten Umsätze aus gegenwärtigen und zukünftigen Verträgen zu realisieren, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Geschäfte des Unternehmens,

die Fähigkeit des Unternehmens, Personalkosten einzusparen, die Kosten und die Verfügbarkeit von Rohstoffen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Lieferkette und Geschäftsprozesse zu unterhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Technologien zu kommerzialisieren, die Frage, ob das Unternehmen die Vorteile der Zurückverlegung seiner zuvor in Bermuda ansässigen Muttergesellschaft realisieren kann, die Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile seiner

Übernahmen und Veräußerungen zu realisieren, die Auswirkungen eines Abschwungs innerhalb seiner Branche auf den Bilanzwert seiner Goodwill-Position, die Auswirkungen von Witterungsbedingungen auf die Tätigkeiten des Unternehmens, die

Auswirkungen der Preise von Öl und Erdgas sowie der weltweiten Wirtschaftsbedingungen auf die Bohraktivitäten, die Auswirkungen von Turbulenzen

an den Kreditmärkten auf die Fähigkeit des Unternehmens, sich mit Zins- und Wechselkursswaps gegen seine Risiken abzusichern, das Resultat laufender behördlicher Ermittlungen, darunter die Untersuchung der Umstände im Zusammenhang mit der bedeutenden Schwäche des Unternehmens im Bereich seiner internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung für Ertragssteuerzwecke seitens der Securities and Exchange Commission, das Resultat laufender Rechtsverfahren, darunter Aktionärsklagen im Zusammenhang mit der bedeutenden Schwäche des Unternehmens im Bereich seiner internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung für Ertragssteuerzwecke und der rückwirkenden Neufassung

früherer Geschäftsberichte, zukünftige Preisniveaus von Rohöl und Erdgas, die Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen, das Preisniveau unserer Produkte und Dienstleistungen, die Auslastung unserer Betriebsanlagen, die Effektivität unserer Lieferkette, witterungsbedingte Unterbrechungen und andere betriebliche und außerbetriebliche Risiken, die in unserem aktuellsten Formblatt

10-K und anderen Mitteilungen an die US-amerikanische Securities and Exchange Commission dargelegt werden. Falls ein oder mehrere dieser Risiko- und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sich zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen unserer zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Insbesondere beruhen

unsere Aussagen über die laufende Geschäftsperiode auf der Annahme, dass nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung keine Folgeereignisse oder andere nachteiligen Entwicklungen eintreten, aufgrund derer unsere Geschäftsberichte für die laufende Periode nach ihrer Übermittlung an die SEC maßgeblich von den hierin aufgeführten Beträgen abweichen. Wir verpflichten uns in keiner Weise zur

Aktualisierung oder Korrektur zukunftsbezogener Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände, soweit dies nicht

gemäß bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen erforderlich ist.

Weatherford International Ltd. Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (Ungeprüft) (In Millionen, ausgenommen Beträge je Aktie) Drei Monate zum --------------- 30.09.2013 30.09.2012 ---------- ----------

Nettoumsätze:

Nordamerika $1.597 $1.725 Nahost/Nordafrika/Asien 819 700 Europa/SSA/Russland 691 626 Lateinamerika 713 768 3.820 3.819 ----- -----

Betriebsgewinn (Aufwand):

Nordamerika 215 297 Nahost/Nordafrika/Asien 69 36 Europa/SSA/Russland 103 88 Lateinamerika 115 97 Forschung und Entwicklung (65) (68) Verwaltungsaufwand (45) (48) Abschreibungen von Goodwill und Kapitalinvestitionen - - Rückstellungen für Kosten in Zusammenhang mit Ermittlungen der US- Behörden - - Sonstige (153) (87) ---- --- 239 315 Sonstige Erträge (Ausgaben): Zinsaufwand, netto (129) (127) Abwertung des venezolanischen Bolivar - - Sonstige, netto (30) (25) --- --- Reingewinn (Nettoverlust) vor Ertragssteuern 80 163 Gutschriften von (Rückstellungen für) Ertragssteuern: (49) (86) --- --- Reingewinn (Nettoverlust) 31 77 Auf Minderheitsanteile entfallender Reingewinn (9) (7) Auf Weatherford entfallender Reingewinn (Nettoverlust) $22 $70 === === Auf Weatherford entfallender Gewinn (Verlust) je Aktie: Unverwässert $0,03 $0,09 Verwässert $0,03 $0,09 Gewichtete Durchschnittsanzahl ausstehender Aktien: Unverwässert 773 767 Verwässert 779 771

Neun Monate zum --------------- 30.09.2013 30.09.2012 ---------- ---------- Nettoumsätze: Nordamerika $4.818 $5.142 Nahost/Nordafrika/Asien 2.523 1.944 Europa/SSA/Russland 2.005 1.850 Lateinamerika 2.179 2.221 11.525 11.157 ------ ------

Betriebsgewinn (Aufwand):

Nordamerika 606 881 Nahost/Nordafrika/Asien 180 113 Europa/SSA/Russland 251 256 Lateinamerika 303 270 Forschung und Entwicklung (203) (194) Verwaltungsaufwand (142) (147) Abschreibungen von Goodwill und Kapitalinvestitionen - (793) Rückstellungen für Kosten in Zusammenhang mit Ermittlungen der US- Behörden (153) (100) Sonstige (269) (233) ---- ---- 573 53

Sonstige Erträge (Ausgaben):

Zinsaufwand, netto (388) (360) Abwertung des venezolanischen Bolivar (100) - Sonstige, netto (61) (70) --- --- Reingewinn (Nettoverlust) vor Ertragssteuern 24 (377) Gutschriften von (Rückstellungen für) Ertragssteuern: (74) (259) --- ---- Reingewinn (Nettoverlust) (50) (636) Auf Minderheitsanteile entfallender Reingewinn (24) (20) Auf Weatherford entfallender Reingewinn (Nettoverlust) $(74) $(656) ==== ===== Auf Weatherford entfallender Gewinn (Verlust) je Aktie: Unverwässert $(0,10) $(0,86) Verwässert $(0,10) $(0,86) Gewichtete Durchschnittsanzahl ausstehender Aktien: Unverwässert 771 764 Verwässert 771 764

Weatherford International Ltd. Ausgewählte Daten der Gewinn- und Verlustrechnung (Ungeprüft) (In Millionen) Drei Monate zum --------------- 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 ---------- ---------- ---------- Nettoumsätze: Nordamerika $1.597 $1.529 $1.692 Nahost/Nordafrika/ Asien 819 919 785 Europa/SSA/Russland 691 681 633 Lateinamerika 713 739 727 $3.820 $3.868 $3.837 ====== ====== ====== Drei Monate zum --------------- 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 ---------- ---------- ----------

Betriebsgewinn

(Aufwand):

Nordamerika $215 $167 $224 Nahost/Nordafrika/ Asien 69 66 45 Europa/SSA/Russland 103 83 65 Lateinamerika 115 90 98 Forschung und Entwicklung (65) (71) (67) Verwaltungsaufwand (45) (49) (48) Rückstellungen für - (153) - Kosten in Zusammenhang mit Ermittlungen der US- Behörden Sonstige (153) (78) (38) $239 $55 $279 ==== === ==== Drei Monate zum --------------- 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 ---------- ---------- ----------

Umsätze nach

Produktlinien:

Formationsevaluierung und Bohrlochkonstruktion(1) $2.330 $2.361 $2.273 Komplettierung und Produktion(2) 1.490 1.507 1.564 $3.820 $3.868 $3.837 ====== ====== ====== Drei Monate zum --------------- 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 ---------- ---------- ---------- Abschreibungen: Nordamerika $108 $102 $108 Nahost/Nordafrika/ Asien 101 98 93 Europa/SSA/Russland 69 68 71 Lateinamerika 71 68 68 Forschung, Entwicklung und Verwaltung 3 5 6 $352 $341 $346 ==== ==== ====

Drei Monate zum --------------- 31.12.2012 30.09.2012 ---------- ---------- Nettoumsätze: Nordamerika $1.682 $1.725 Nahost/Nordafrika/ Asien 851 700 Europa/SSA/Russland 669 626 Lateinamerika 856 768 $4.058 $3.819 ====== ======

Drei Monate zum --------------- 31.12.2012 30.09.2012 ---------- ---------- Betriebsgewinn (Aufwand): Nordamerika $226 $297 Nahost/Nordafrika/ Asien 58 36 Europa/SSA/Russland 59 88 Lateinamerika 125 97 Forschung und Entwicklung (63) (68) Verwaltungsaufwand (49) (48) Rückstellungen für - - Kosten in Zusammenhang mit Ermittlungen der US- Behörden Sonstige (111) (87) $245 $315 ==== ====

Drei Monate zum --------------- 31.12.2012 30.09.2012 ---------- ---------- Umsätze nach Produktlinien: Formationsevaluierung und Bohrlochkonstruktion(1) $2.348 $2.128 Komplettierung und Produktion(2) 1.710 1.691 $4.058 $3.819 ====== ====== Drei Monate zum --------------- 31.12.2012 30.09.2012 ---------- ---------- Abschreibungen: Nordamerika $108 $108 Nahost/Nordafrika/ Asien 94 90 Europa/SSA/Russland 71 63 Lateinamerika 63 61 Forschung, Entwicklung und Verwaltung 7 7 $343 $329 ==== ====

(1) Formationsevaluierung und Bohrlochkonstruktion beinhaltet Bohrdienste, Bohrlochkonstruktion, Integrierte Bohr-, Wireline- und Evaluierungsdienste, Bohrwerkzeuge sowie Fishing- und Re- entry-Dienste. (2) Komplettierung und Produktion beinhaltet Fördersystemantriebe, Stimulierung und Chemikalien, Komplettierungssysteme sowie Rohrleitungs- und Spezialdienstleistungen

Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse im Einklang mit den allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) aus. Die Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse (im Sinne von Bestimmung G der US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzern dieser Finanzinformationen erhöhen und zusätzliche aussagekräftige Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und denen früherer Zeiträume ermöglichen. Die im Folgenden aufgeführten, nicht GAAP-konformen Beträge sollten nicht als Ersatz für die GAAP-konform ermittelten und ausgewiesenen Betriebsgewinne, Ertragssteuerrückstellungen, Reingewinne

oder sonstigen Daten herangezogen, sondern gemeinsam mit den ausgewiesenen

Geschäftsergebnissen betrachtet werden, die das Unternehmen in Übereinstimmung mit GAAP ermittelt hat.

Weatherford International Ltd. Überleitung der GAAP-konformen und nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen (Ungeprüft) (In Millionen, ausgenommen Beträge je Aktie) Drei Monate zum 30.09.2013 30.06.2013 30.09.2012 Betriebsgewinn: Betriebsgewinn nach GAAP $239 $55 $315 Abschreibungen von Goodwill und Kapitalinvestitionen - - - Rückstellungen für Kosten in Zusammenhang mit Ermittlungen der US-Behörden - 153 - Ältere Verträge (a) 107 21 14 Korrigierte Steuerposten und berichtigter Aufwand 8 6 27 Abfindungen 20 36 6 Aufwendungen in Zusammenhang mit Untersuchungen 8 12 - Sonstige Anpassungen 10 3 40 Nicht GAAP-konformer Betriebsgewinn $392 $286 $402 ==== ==== ====

Gewinn vor Ertragssteuern: Gewinn (Verlust) vor Ertragssteuern, GAAP- konform $80 $(91) $163 Anpassung des Betriebsgewinns: 153 231 87 Abwertung des venezolanischen Bolivar - - - Sonstige Anpassungen - - - Nicht GAAP -konformer Gewinn vor Ertragssteuern: $233 $140 $250 ==== ==== ====

Ertragssteuerrückstellung: GAAP-konforme Ertragssteuerrückstellungen $(49) $(20) $(86) Nicht GAAP-konforme Ertragssteuerrückstellungen (47) (17) (103)

Auf Weatherford entfallender Reingewinn: GAAP-konformer Reingewinn (Verlust)) $22 $(118) $70 Abschreibungen von Goodwill und Kapitalinvestitionen - - - Rückstellungen für Kosten in Zusammenhang mit Ermittlungen der US-Behörden - 153 - Abwertung des venezolanischen Bolivar - - - Ältere Verträge 113 31 14 Korrigierte Steuerposten und berichtigter Aufwand 7 5 24 Abfindungen 17 25 5 Aufwendungen in Zusammenhang mit Untersuchungen 10 8 - Sonstige Anpassungen 8 12 27 --- --- --- Gesamtaufwand nach Steuern 155 234 70 Nicht GAAP-konformer Reingewinn $177 $116 $140 ==== ==== ====

Auf Weatherford entfallender verwässerter Gewinn je Aktie Verwässerter Gewinn (Verlust) je Aktie nach GAAP $0,03 $(0,15) $0,09 Gesamtaufwand nach Steuern 0,20 0,30 0,09 ---- ---- ---- Nicht GAAP-konformer verwässerter Gewinn je Aktie: $0,23 $0,15 $0,18 ===== ===== =====

Effektiver Steuersatz

nach GAAP (b) 61% (22%) 53% Effektiver

Jahressteuersatz (c) 20% 12% 41%

Neun Monate zum 30.09.2013 30.09.2012 Betriebsgewinn: Betriebsgewinn nach GAAP $573 $53 Abschreibungen von Goodwill und Kapitalinvestitionen - 793 Rückstellungen für Kosten in Zusammenhang mit Ermittlungen der US-Behörden 153 100 Ältere Verträge (a) 131 107 Korrigierte Steuerposten und berichtigter Aufwand 35 53 Abfindungen 64 40 Aufwendungen in Zusammenhang mit Untersuchungen 25 2 Sonstige Anpassungen 14 31 Nicht GAAP-konformer Betriebsgewinn $995 $1.179 ==== ======

Gewinn vor Ertragssteuern: Gewinn (Verlust) vor Ertragssteuern, GAAP- konform $24 $(377) Anpassung des Betriebsgewinns: 422 1.126 Abwertung des venezolanischen Bolivar 100 - Sonstige Anpassungen - (3) Nicht GAAP -konformer Gewinn vor Ertragssteuern: $546 $746 ==== ====

Ertragssteuerrückstellung: GAAP-konforme Ertragssteuerrückstellungen $(74) $(259) Nicht GAAP-konforme Ertragssteuerrückstellungen (112) (287)

Auf Weatherford entfallender Reingewinn: GAAP-konformer Reingewinn (Verlust)) $(74) $(656) Abschreibungen von Goodwill und Kapitalinvestitionen - 792 Rückstellungen für Kosten in Zusammenhang mit Ermittlungen der US-Behörden 153 99 Abwertung des venezolanischen Bolivar 61 - Ältere Verträge 152 107 Korrigierte Steuerposten und berichtigter Aufwand 30 44 Abfindungen 48 35 Aufwendungen in Zusammenhang mit Untersuchungen 21 2 Sonstige Anpassungen 19 16 --- --- Gesamtaufwand nach Steuern 484 1.095 Nicht GAAP-konformer Reingewinn $410 $439 ==== ====

Auf Weatherford entfallender verwässerter Gewinn je Aktie Verwässerter Gewinn (Verlust) je Aktie nach GAAP $(0,10) $(0,86) Gesamtaufwand nach Steuern 0,63 1,43 ---- ---- Nicht GAAP-konformer verwässerter Gewinn je Aktie: $0,53 $0,57 ===== =====

Effektiver Steuersatz

nach GAAP (b) 308% (69%) Effektiver

Jahressteuersatz (c) 21% 38%

Anmerkung (a): Die Umsätze im Zusammenhang mit älteren Pauschalverträgen im Irak beliefen sich jeweils auf $ 80 Millionen, $ 215 Millionen und $ 91 Millionen für den Dreimonatszeitraum bis zum 30.09.2013, 30.06.2013 und 30.09.2012, und $ 460 Millionen bzw. $ 182 Millionen für den Neunmonatszeitraum bis zum 30.09.2013 bzw. 2012. Anmerkung (b): Der nach GAAP ermittelte effektive Steuersatz ist die GAAP-konforme Ertragssteuerrückstellung geteilt durch den GAAP- konformen Gewinn vor Ertragssteuern. Anmerkung (c): Der effektive Jahressteuersatz ist die nicht-GAAP- konforme Ertragssteuerrückstellung geteilt durch den nicht-GAAP- konformen Gewinn vor Ertragssteuern.

Weatherford International Ltd.

Ausgewählte Bilanzdaten

(Ungeprüft)

(In Millionen)

30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 ---------- ---------- ---------- Aktiva: Barbestand und $316 $295 $286 zahlungswirksame Mittel Forderungen, netto 4.004 3.837 3.850 Lagerbestände, netto 3.580 3.637 3.744 Immobilien, Anlagen und 8.397 8.333 8.299 Ausrüstung, netto Goodwill und immaterielle 4.421 4.402 4.485 Vermögenswerte, netto Eigenkapitalanteile 686 671 660 Passiva: Kreditor 2.117 2.144 2.191 Kurzfristige Darlehen und der 2.230 2.148 1.896 fällige Anteil langfristiger Darlehen Langfristige Darlehen 7.065 7.087 7.032

31.12.2012 30.09.2012 ---------- ---------- Aktiva: Barbestand und $300 $365 zahlungswirksame Mittel Forderungen, netto 3.885 3.911 Lagerbestände, netto 3.675 3.676 Immobilien, Anlagen und 8.299 8.122 Ausrüstung, netto Goodwill und immaterielle 4.637 4.653 Vermögenswerte, netto Eigenkapitalanteile 646 642 Passiva: Kreditor 2.108 2.023 Kurzfristige Darlehen und der 1.585 1.606 fällige Anteil langfristiger Darlehen Langfristige Darlehen 7.049 7.300

Weatherford International Ltd. Nettoverschuldung (Ungeprüft) (In Millionen) Veränderung der Nettoverschuldung im Dreimonatszeitraum bis zum 30.09.2013: Nettoverschuldung Stand 30.06.2013 $(8.940) Betriebsgewinn 239 Abschreibungen 352 Kapitalinvestitionen (365) Zunahme des Umlaufvermögens (116) Gezahlte Ertragssteuern (79) Zinsaufwand (178) Zukäufe und Veräußerungen von Aktiva und Geschäftsbereichen, netto 8 Nettoveränderung der Forderungs- bzw. Kostenüberschüsse (17) Sonstige 117 --- Nettoverschuldung Stand 30.09.2013 $(8.979) =======

Veränderung der Nettoverschuldung im

Neunmonatszeitraum bis zum

30.09.2013:

Nettoverschuldung Stand 31.12.2012 $(8.334) Betriebsgewinn 573 Abschreibungen 1.039 Kapitalinvestitionen (1.211) Zunahme des Umlaufvermögens (215) Gezahlte Ertragssteuern (336) Zinsaufwand (442) Zukäufe und Veräußerungen von Aktiva und Geschäftsbereichen, netto 67 Nettoveränderung der Forderungs- bzw. Kostenüberschüsse (190) Sonstige 70 --- Nettoverschuldung Stand 30.09.2013 $(8.979) =======

Bestandteile der Nettoverschuldung 30.09.2013 30.06.2013 31.12.2012 ---------- ---------- ---------- Barmittel $316 $295 $300 Kurzfristige Darlehen und der fällige Anteil langfristiger Darlehen (2.230) (2.148) (1.585) Langfristige Darlehen (7.065) (7.087) (7.049) ------ ------ ------ Nettoverschuldung $(8.979) $(8.940) $(8.334) ======= ======= =======

Bei der ,,Nettoverschuldung" handelt es sich um die Schulden abzüglich der Barmittel. Das Management ist der Ansicht, dass die Nettoverschuldung nützliche Informationen über den Verschuldungsgrad von Weatherford vermittelt, indem es die Barmittel berücksichtigt, mit denen die Schulden zurückgezahlt werden könnten.

Das Umlaufvermögen ist als die Summe der Forderungen und Lagerbestände abzüglich der Verbindlichkeiten definiert.

Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) aus. Die Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse (im Sinne von Bestimmung G der US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzern dieser Finanzinformationen erhöhen und zusätzliche aussagekräftige Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und denen früherer Zeiträume ermöglichen. Die im Folgenden aufgeführten, nicht GAAP-konformen Beträge sollten nicht als Ersatz für die GAAP-konform ermittelten und ausgewiesenen Cashflow-Informationen herangezogen, sondern gemeinsam mit den ausgewiesenen Kapitalflussrechnungen betrachtet werden, die das Unternehmen in Übereinstimmung mit GAAP ermittelt hat.

Weatherford International Ltd.

Ausgewählte Cashflow-Daten

(Ungeprüft)

(In Millionen)

Drei Monate zum --------------- 30.09.2013 30.06.2013 30.09.2012 ---------- ---------- ---------- Netto-Cashflow aus $326 $252 $231 (verwendet für) Betriebstätigkeiten Abzüglich: (365) (446) (572) Investitionsaufwand für Immobilien, Anlagen und Ausrüstung Freier Cashflow $(39) $(194) $(341) ==== ===== =====

Neun Monate zum --------------- 30.09.2013 30.09.2012 ---------- ---------- Netto-Cashflow aus $567 $516 (verwendet für) Betriebstätigkeiten Abzüglich: (1.211) (1.670) Investitionsaufwand für Immobilien, Anlagen und Ausrüstung Freier Cashflow $(644) $(1.154) ===== =======

Der freie Cashflow wird als die durch Betriebstätigkeiten erwirtschafteten Nettobarmittel definiert, abzüglich Kapitalausgaben. Der freie Cashflow ist eine wichtige Kennzahl, die Aufschluss darüber gibt, wie viele Barmittel durch unsere normalen Geschäftstätigkeiten generiert oder verbraucht werden, unter Berücksichtigung der Kapitalinvestitionen. Das Management nutzt den freien Cashflow als eine Kennzahl, anhand derer es die Fortschritte der Initiativen zur Steigerung von Kapitaleffizienz und Cashflow beurteilt.

