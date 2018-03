TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 7. November 2013 von Wolfgang Sablatnig "Die politische Verantwortung bleibt"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Die Einstellung des Strafverfahrens gegen Werner Faymann und Josef Ostermayer wird juristisch gut begründet sein. Der Diskussion der politischen Verantwortung hat sich Faymann entzogen, als er sich dem U-Ausschuss verweigerte.

Die ÖBB und die Asfinag haben ihren Werbewert durch die von Werner Faymann als Verkehrsminister bestellten Inserate gehabt. Untreue ist den Verantwortlichen bei Bahn und Autobahngesellschaft, welche die Zahlungen nachträglich abgenickt haben, demnach nicht vorzuwerfen -und in weiterer Folge können auch Faymann und sein Vertrauter Josef Ostermayer nicht der Untreue und des Beitrags dazu angeklagt werden. Juristisch klingt diese Argumentation schlüssig, auch wenn erst nach der Veröffentlichung der ausführlichen Begründung eine abschließende Bewertung möglich ist. Die Frage der politischen Verantwortung bleibt aber auf jeden Fall. Faymann hat die Inserate und Kampagnengelder dorthin vermittelt, wo er sich den größten Nutzen auch für sich erhofft hat - zum Wiener Zeitungsboulevard nämlich. Und er hat ganz selbstverständlich sich als Person hervorgehoben - so wie er schon in seiner früheren Wiener Funktion den "direkten Draht zum Wohnbaustadtrat" inserieren hat lassen.

Der politischen Bewertung dieser Vorgänge entzog sich der Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzende aber und zeigte dem Untersuchungsausschuss die kalte Schulter. Er würde ja gerne kommen, versicherte er treuherzig - doch die Genossen im SPÖ-Klub wollten und wollten ihn einfach nicht vorladen.

Faymann und die SPÖ-Fraktion haben gewusst, dass sie im U-Ausschuss nichts gewinnen können. Nicht, weil dort tribunalartige Zustände herrschen würden. Sondern, weil ihnen wohl bewusst war, wie sehr der Kanzler und SPÖ-Chef in dieser Frage politisch angreifbar ist.

Denn die Problematik war nicht neu. Der Rechnungshof hat schon vor zehn Jahren Empfehlungen für die Regierungswerbung formuliert. Verbindliche Regelungen ließen aber zu lange auf sich warten. Niemand wollte den ersten Stein werfen, haben doch auch viele andere Minister von Rot wie Schwarz ebenso gerne aus der Zeitung gelacht wie Landeshauptleute und Landesräte quer durchs Land, von Ost bis West. Nach der Inseratenaffäre mussten aber auch SPÖ und ÖVP handeln. Das Medientransparenzgesetz verpflichtet seither Ministerien, Landesregierungen und staatsnahe Unternehmen, über ihre Werbeaktivitäten Rechenschaft abzulegen. Politikerköpfe wurden von den Regierungsinseraten verbannt.

Dieses Gesetz wird bleiben. Ebenso bleiben wird aber der Beigeschmack von Faymanns Absage an den U-Ausschuss.

