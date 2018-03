"DER STANDARD"-Kommentar: "Volle Kassen, leere Taschen" von Andreas Schnauder

Die Budgetmisere ist umso gravierender, als der Staat ständig mehr einnimmt - Ausgabe vom 7.11.2013

Wien (OTS) - Eigentlich herrschen für österreichische Finanzminister fast paradiesische Zustände. Der Staat nascht nicht nur an Rekordbeschäftigung und Wirtschaftswachstum mit, er steigert seine Abgaben dank ständigen Drehens an der Steuerschraube überproportional. Gleichzeitig profitiert er von Niedrigstzinsen, die die Last des Schuldendienstes lindern. In diesem Umfeld kurz nach der Wahl auf ein gewaltiges Budgetloch zu stoßen gleicht da schon einem ziemlichen Kunststück. Als gelernter Österreicher darf man bei einer Fortsetzung der großen Koalition getrost davon ausgehen, dass nun die Abzocke der Bürger verschärft wird, ohne dass das Leck im monetären Staatsfass geschlossen würde.

Auch wenn das bis jetzt durchgesickerte Zahlengerüst noch reichlich nebulös ist: An die 30 Milliarden Euro dürften der öffentlichen Hand fehlen, soll der bisherige Budgetpfad eingehalten werden. Gründe dafür sind die - offenbar wider besseres Wissen - viel zu rosig eingeschätzte Konjunktur und die damit verbundenen einnahmen- und ausgabenseitigen Folgen, Mehrkosten für die Hypo Alpe Adria und die ungebremste Kostendynamik bei den Pensionen. Nun rächt es sich, dass Rot-Schwarz bescheidene Budgetkorrekturen medial zu Rekord-Sparpaketen aufgeblasen hat, die kaum strukturelle Effekte beinhalteten. Und es wäre nicht Österreich, hätte die Regierung nicht noch vor der Wahl einige Zuckerln wie den Ausbau der Familienbeihilfe oder Pendlerpauschale unters Volk gestreut und den Haushalt damit zusätzlich belastet.

Es hat schon fast kabarettartige Züge, wenn nun genau diese politische Konstellation trotz eklatanten Misserfolgs und Abstrafung durch die Wähler neuerlich den Führungsanspruch stellt. Keine Frage:

Regierungsalternativen liegen nicht gerade auf der Hand, sollten angesichts des finanziellen Debakels und des damit verbundenen Verbrauchs letzter Vertrauensreste aber dennoch rasch angedacht werden. Die Probezeit für SPÖ und ÖVP war jedenfalls ausreichend lang, um zumindest herzeigbare finanzpolitische Ergebnisse zu liefern.

Diese wurden nicht nur verfehlt, sondern es wurden auch noch Spielräume reduziert, indem der öffentliche Sektor ständig tiefer in die Taschen der Bürger greift. Das lässt sich am besten an der Staatseinnahmenquote - sie berücksichtigt neben Steuern und Sozialbeiträgen auch andere Einnahmen wie Dividenden - ablesen, die von Rot-Schwarz von 48 Prozent auf knapp 50 Prozent getrieben wurde. Derartige Quoten stellen in skandinavischen Ländern wie Schweden kein Problem dar; allerdings mit dem riesigen Unterschied, dass dort Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet und die üppigen Mittel hauptsächlich in Zukunftsinvestitionen fließen.

Von einer echten Entlastung kann man unter diesen Voraussetzungen nur träumen. Dabei wäre eine große Steuerreform nicht nur für die Kaufkraft, sondern auch für Leistungsanreize so wichtig. In Österreich ist der Anteil aus Abgaben auf den Faktor Arbeit laut Währungsfonds ja mittlerweile der höchste in der Eurozone. Wird weiter in diese Richtung "gearbeitet"' droht der Standort tatsächlich "abzusandeln". Statt auf Entlastung können sich die Bürger schon einmal auf die nächste Belastungswelle einstellen. Die wird dann wohl wieder mit Sprüchen von der finanzpolitischen Stabilität garniert. Bis dann in spätestens fünf Jahren das Gegenteil ans Licht kommt.

