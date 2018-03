FP-Gudenus zu Horror-Heimen: Verantwortliche für tausende Opfer zur Verantwortung ziehen!

Bürger müssen Millionen-Entschädigung zahlen, damit rote Peiniger weiter frei herumlaufen können

Wien (OTS/fpd) - Es ist eine Schande! Mehr als 1.900 Opfer des Horrors in den Kinderheimen des roten Wiens haben sich bisher beim Weißen Ring gemeldet. "Viele misstrauen aber diesem Verein, der mit der Stadt Wien, die für die menschenverachtenden Verbrechen in den Heimen mitverantwortlich war, gemeinsame Sache macht. Man kann davon ausgehen, dass es bis zu doppelt so viele Betroffene gibt", weiß Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus aus zahlreichen Gesprächen. Was ihn besonders empört:

"Keiner der perversen Täter, überwiegend rote Parteisoldaten, ist für diesen schlimmsten Kriminalfall in der österreichischen Nachkriegsgeschichte zur Verantwortung gezogen worden. Nein, die roten Stadtregierer haben sogar systematisch Beweismaterial vernichten lassen, um ihre sadistischen Genossen zu schützen. Skartieren nennt man die offizielle Vernichtung von Beweisen, die in den letzten Jahren Platz gegriffen hat. Und in Form von sogenannten Entschädigungen müssen alle Wienerinnen und Wiener jetzt viele, viele Millionen Euro gleichsam als Schweigegeld an die Opfer bezahlen, damit die Bestien weiter unbehelligt bleiben."

Gudenus verweist erneut auf ein Urteil des OGH, das die Ausrede der Häupl-SPÖ, der sexuelle Missbrauch und die Folter von Kindern wären verjährt, als Unwahrheit entlarvt: "Das Höchstgericht hat erklärt, dass die Bestellung von oder das Festhalten an einschlägig bekannten Personen als Erzieher oder sogar Heimleiter einen haftungsbegründenden Vorwurf rechtfertigt. Genau das haben aber die zuständigen SPÖ-Politiker gemacht, obwohl ihnen der Horror spätestens seit den 60-er Jahren bekannt war. Die Einrede der Verjährung ist also, laut OGH, substanzlos. Sowohl die Täter als auch deren Unterstützer in der Wiener SPÖ müssen endlich zur Verantwortung gezogen werden!" (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798