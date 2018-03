Innovatives Österreich: neuer Schwung durch Start-up Szene

Presse-Einladung: Start-ups - der Weg zum Erfolg

Wien (OTS) - Das erfolgreiche Pioneers-Festival 2013 hat es wieder gezeigt: Österreich hat Start-up Potenzial. Innovation geschieht heutzutage vielfach in jungen, kleinen Unternehmen. Und genau diese Start-Ups bringen neuen Schwung in den österreichischen Wirtschaftsstandort. Aber wie können sich junge Unternehmen langfristig etablieren? Wie funktioniert die Finanzierung? Welche Risiken bestehen? Und warum benötig Österreich diese Neugründer so dringend?

Mit der Veranstaltung "Start-ups - der Weg zum Erfolg" beantwortet die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) all diese Fragen und mehr. Daher laden wir Medienvertreter am 12. November zum Dialog, zur Diskussion und zum speziellen Housewarming an unserem neuen Unternehmensstandort ein.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung!

Begrüßung

18.00 Uhr

Mag.a Edeltraud Stiftinger, Geschäftsführerin aws

Start-ups - der Weg zum Erfolg

Mag. Harald Kaszanits, Generalsekretär

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

DI Herbert Kasser, Generalsekretär

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Dialog: Wieso brauchen wir Start-ups?

Univ.-Prof. Dr. Gottfried Haber, Donau-Universität Krems

MMag. Andreas Schibany, IHS Institut für Höhere Studien

Diskussion: Wie finanzieren wir Start-ups?

DI Herbert Gartner, Business Angel

Mag. Oliver Holle, Geschäftsführer Speed Invest GmbH

Dr.in Katharina Klausberger, Geschäftsführerin

Finderly GmbH / Shpock App

DI (FH) Stefan Stöckl, Geschäftsführer

RESSEL Antriebstechnik GmbH, Beteiligung des aws Gründerfonds

DI Bernhard Sagmeister, Geschäftsführer aws

Veranstaltung "Start-ups - der Weg zum Erfolg"



Datum: 12.11.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

Austria Wirtschaftsservice GmbH Anfahrt:

http://www.ots.at/redirect/anfahrt

Walcherstraße 11A, 1020 Wien



