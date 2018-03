uniko begrüßt Initiative des Forschungsrats für die Universitätsfinanzierung

Generalsekretärin Fiorioli zu Koalitionsgesprächen: "Unis müssen in den Vordergrund rücken"

Wien (OTS) - Die heutigen Appelle des Rates für Forschung und Technologieentwicklung an die Adresse der künftigen Bundesregierung werden von der Universitätenkonferenz (uniko) ausdrücklich begrüßt. "Mit der Aufforderung, die Universitäten finanziell besser auszustatten, unterstreicht der Forschungsrat die Notwendigkeit, das Thema bei den laufenden Koalitionsgesprächen in den Vordergrund zu rücken", betont uniko-Generalsekretärin Elisabeth Fiorioli. Auch bei der Warnung, die derzeitigen Agenden des Wissenschaftsministeriums auf andere Ressorts aufzuteilen, sieht sich die uniko eines Sinnes mit dem Forschungsrat, der einen "schweren Rückschlag" für Österreich auf dem Weg zum Innovation Leader befürchtet.

Die Universitätenkonferenz hat bereits vor der Nationalratswahl einen Forderungskatalog an die künftige Bundesregierung präsentiert, darunter auch die Realisierung einer Studienplatzfinanzierung, die sich an tatsächlichen Kapazitäten orientiert. Es sei erfreulich, so uniko-Generalsekretärin Fiorioli, dass diese Anliegen bei wichtigen Playern wie dem Forschungsrat Unterstützung finden. "Die uniko ist überzeugt, dass sich einé künftige Koalition über die Argumente der maßgeblichen Fachleute nicht hinwegsetzen kann", ergänzt Fiorioli.

