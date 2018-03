Korun/Aslan fordern Österreichweite Studie zu Zwangsverheiratung

Grüne: Engmaschigeres Netz zur Verhinderung von Zwangsheirat notwendig

Wien (OTS) - "Die nun bekannt gewordene Zwangsverheiratung eines 13-jährigen Mädchens macht auf die Problematik von Zwangsverheiratungen aufmerksam, weist aber auch auf Lücken bei der Präventions- und Bewusstseinsbildung hin", kommentieren Alev Korun, Menschenrechtssprecherin, und Berivan Aslan, Frauensprecherinnen der Grünen, den jüngst bekannt gewordenen Fall.

"Seit Jahren machen die Grünen gemeinsam mit Frauenorganisationen darauf aufmerksam, dass wir in Österreich ein engmaschigeres Netz zur Verhinderung von Zwangsheirat brauchen. Das bedeutet, dass spezialisierte Beratungseinrichtungen entsprechend unterstützt und Kampagnen zur Bewusstseinsbildung forciert werden sollten", sagt Aslan. "Da die Dunkelziffer groß ist und auch das Justizministerium nicht weiß, wie viele Anzeigen wegen Zwangsverheiratung eingebracht wurden, ist eine österreichweite Studie zum Umfang des Phänomens notwendig. Diese Diskussion führten wir in den letzten Jahren auch im Parlament, leider wurde die Forderung nach einer solchen Studie von den Regierungsparteien abgelehnt. Wir hoffen, dass die Studie von der neuen Regierung in Auftrag gegeben wird, um Zwangsverheiratungen effizienter bekämpfen zu können", meint Korun.

