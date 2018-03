H.P. Martin: Die EU-Kommission bricht Zusage: Wirtschafts-Lobbyisten dominieren weiterhin die EU

Brüssel (OTS) - Utl. Neue internationale Studie belegt Lobbyisten-Einfluss / Parlamentarische Anfragen von H.P. Martin werden abgeschmettert / Forderung: Gelder einfrieren, faire Vertretung aller gesellschaftliche Gruppen sicherstellen

EU-Expertengruppen werden von den zigtausenden EU-Kommissionsbeamten in großer Zahl beigezogen. Zur Erarbeitung von EU-Rechtsakten, also für EU-Richtlinien und EU-Verordnungen, gibt es mehrere tausend solcher Arbeitsgruppen in Brüssel, in denen sich vor allem Wirtschafts-Lobbyisten tummeln und die EU-Kommissionsbeamten "beraten". Darauf stützt sich dann die jeweilige EU-Regulierungswut -wie derzeit zu Toiletten, Mikrowellen, Absaughauben oder zum Stromverbrauch und Auto-Abgasnormen.

Im November 2011 fror das EU-Parlament die Gelder für die unzähligen Expertengruppen in der EU-Kommission ein. Unter vier Bedingungen wurden die Mittel im September 2012 wieder freigegeben:

1) Keine Dominanz der Vertreter von Industrieunternehmen,

2) keine Lobbyisten in den Gruppen, die sich sich als "unabhängig tarnen",

3) offene Teilnahmemöglichkeiten für Vertreter der Bürger und der Zivilgesellschaft,

4)vollständige Transparenz.

Das fraktionslose Mitglied des Europäischen Parlaments aus Österreich Hans-Peter Martin hat dazu kritische Anfragen gestellt, doch wurde einfach abgeschmettert.So weigert sich die Kommission mitzuteilen, wie hoch etwa die Kosten für diese Experten-Gruppen sind -Reisekosten, Sitzungsgelder etc. -zusätzlich zu all den enormen Gehältern, welche ja die EU-Beamten erhalten. Ein Jahr nach der Wiederfreigabe wurde nun in einer internationalen Studie im Auftrag der Nicht-Regierungsorganisation ALTER-EU (auch ÖGB und AK beteiligten sich daran) untersucht, wie sehr sich die EU-Kommission an die Vorgaben gehalten hat.

Das Urteil ist vernichtend: Die Gruppen werden nach wie vor von den Interessen der großen Industrie-Unternehmen dominiert, sprich Konzern-Lobbyisten. Der Bericht untersuchte alle Expertengruppen, die im vergangenen Jahr geschaffen wurden und kommt zu dem Schluss, dass der Reformprozess gescheitert ist. So vertreten beispielsweise 80 Prozent jener Experten in der EU-Generaldirektion "Steuern und Zollunion", die nicht eine Regierung vertreten, die Interessen der Wirtschaft - nur drei Prozent vertreten Klein- und Mittelunternehmen und nur ein Prozent Gewerkschaften.

Im Generalsekretariat der EU-Kommission vertreten 64 Prozent der beigezogenen Experten Industrieanliegen, in der EU-Generaldirektion "Unternehmen und Industrie" sind es 62 Prozent.

Diese beiden zentralen Abteilungen verzeichnen die schlimmsten Verstöße gegen die Auflagen des EU-Parlaments. Betrachtet man alle neu geschaffenen Expertengruppen wird deutlich, dass Wirtschaftsvertreter einen größeren Teil ausmachen als alle anderen Vertreter zusammen. Die Folgen sind verheerend: Steuervermeider sitzen in der Expertengruppe zur Steuerreform und Telekommunikationsriesen, dominieren die Debatte über Datenschutz.

H.P Martin dazu: "Tausende Lobbyisten umgarnen in Brüssel die EU-Institutionen nicht nur mit Millionen-Budgets, sondern können auch direkt in den Sitzungszimmern der EU-Kommission Einfluss nehmen - ein Eldorado für Beamtenwillkür und Einflüsterer".

H.P. Martin stellte entsprechende parlamentarischen Anfragen. Doch er wurde von der Kommission abgeschmettert, da "jede Woche Gruppen eingerichtet, aufgehoben, geändert, vorübergehend ausgesetzt oder reaktiviert werden". Daher "ist die Kommission außerstande, für die Beantwortung einer schriftlichen Anfrage die langwierigen und kostspieligen Recherchen anzustellen, die erforderlich wären, um dem Herrn Abgeordneten die erbetenen Informationen über die Anzahl und die durchschnittlichen laufenden Kosten der aktiven Expertengruppen bereitzustellen".

Derzeit sind 813 im offiziellen "Register der Experten-Gruppen der Kommission und anderer ähnlicher Gremien" registriert.

Die meisten Experten-Gruppen befinden sich in den EU-Generaldirektionen "Steuern und Zollunion" (112), Unternehmen und Industrie (68) sowie Gesundheit und Verbraucher (75) verortet. Informelle EU-Arbeitsgruppen gibt es mehrere Tausend. Von Montag bis Freitag sind die zwanzig Sitzungsräume im Albert-Borschette-Konferenzzentrum der Kommission überbucht, auch die zwölf großen Tagungssäle im Berlaymont-Gebäude platzen aus ihren Nähten.

H.P. Martin: "Diesen "Experten"-Gruppen muss endlich die Grundlage entzogen und der Geldhahn abgedreht werden, bis in ihnen endlich alle gesellschaftlichen Gruppen fair vertreten sind und transparent gearbeitet wird."

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

Rückfragen & Kontakt:

Büro Dr. Martin

Tel: 0664-201 80 37

office @ hpmartin.net