Renner: Lebensmittelsicherheit genießt in Niederösterreich höchste Priorität

NÖ Konsumentenschutzreferentin besuchte Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

St. Pölten, (OTS/SPI) - Dienstag, den 5. November, besuchte Niederösterreichs Konsumentenschutzreferentin LHStv. Mag. Karin Renner die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit in Wien. Neben einem Rundgang durch die hochmodernen Laboranlagen standen auch Gespräche über das in den letzten Jahren gewachsene Angebots- und Servicespektrums der AGES auf dem Programm. "Für Niederösterreichs Konsumentenschutz und unsere Lebensmittelkontrollbehörde ist vor allem das Geschäftsfeld Lebensmittelsicherheit von besonderer Wichtigkeit. Lebensmittelsicherheit und die Unbedenklichkeit von pflanzlichen und tierischen Rohstoffen genießen in unserer Arbeit höchste Priorität", so NÖ Konsumentenschutzreferentin LHStv. Mag. Karin Renner, die auch auf die hohe Qualität niederösterreichischer Lebensmittel verwies. Renner: "Im Jahr 2012 wurden in unserem Bundesland 5.434 Proben gezogen, davon wurden nur 15 Proben als gesundheitsschädlich eingestuft. Das zeigt, dass Lebensmittel in Niederösterreich eine hohe Qualität haben und die strengen Kontrollen ihren Beitrag dazu leisten. Die AGES ist hier für unsere Arbeit ein wichtiger und äußerst kompetenter Partner."

"Lebensmittel sind heute sicher wie nie, dafür bedarf es aber auch einer ständigen und nachhaltigen Kontrolle. Im Jahr 2012 wurden gerade einmal 0,4 Prozent der untersuchten Lebensmittelproben als gesundheitsschädlich eingestuft. Das sind in Zahlen 124 von über 30.000 Proben, welche die AGES untersucht hat", so Dr. Friedrich Sövegjarto, Leiter des Geschäftsfeldes Lebensmittelsicherheit der AGES. Trotzdem ist die Risikowahrnehmung bei Lebensmitteln immer mit Emotionen verbunden, weil die KonsumentInnen sie täglich zu sich nehmen. Sövegjarto: "Daher müssen wir das Expertenwissen verstärkt für die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung nutzen und besonders über mikrobiologische Gefahren und Hygiene informieren. Das ist eine der Kernaufgaben der Lebensmittelsicherheits-Strategie der AGES."

Als neues KonsumentInnenservice bietet die AGES nun Produktwarnungen per e-mail bzw. Informationen auf Facebook und Twitter an. Bereits 11.000 ÖsterreicherInnen nehmen das Service in Anspruch. Anmeldungen für e-mail-Verständigungen können unter

http://www.ages.at/nc/ages/ernaehrungssicherheit/produktwarnsystem/pr

oduktwarnungen/abonnieren-rss-feed/ platziert werden, auf Facebook bzw. Twitter sind die Infos unter folgenden Adressen abzurufen:

http://www.facebook.com/agesnews bzw. http://twitter.com/#!/agesnews.

Insgesamt umfasst der Tätigkeitsbereich der AGES fünf Geschäftsfelder. Diese sind Ernährungssicherung, Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit, Öffentliche Gesundheit, und Medizinmarktaufsicht sowie die drei geschäftsfeldübergreifenden Fachbereiche Daten, Statistik und integrative Risikobewertung, Wissenstransfer und Angewandte Forschung sowie Strahlenschutz. (Schluss) fa

