Podgorschek: Budgethoheit muss beim Parlament bleiben!

Budget und Finanzausschuss muss sich mit Rot-Schwarzem Finanzdebakel befassen

Wien (OTS) - "Das Budgetdebakel, das die rot-schwarze Regierung hinterlassen hat, muss im Sinne Österreichs so schnell als möglich aufgearbeitet werden. Dazu ist zuerst ein vollständiger und transparenter Kassasturz nötig", erklärt der freiheitliche Budgetsprecher NR Abgeordneter Elmar Podgorschek und kritisiert SPÖ und ÖVP für ihre Geheimniskrämerei in diesem Bereich. "Auf Grund des völlig intransparenten Vorgehens stellt sich inzwischen die Frage, was die beiden Altparteien zu vertuschen haben", so Podgorschek.

Folgende Punkte müssten so schnell als möglich den anderen Parlamentsfraktionen und der österreichischen Öffentlich offenbart werden:

Wie hoch sind die Staatsschulden der Republik Österreich inklusive der Schulden aller ausgelagerten Unternehmen tatsächlich?

Wie hoch sind die Haftungen der Republik Österreich inklusive der Haftungen aus dem Bankenrettungspaket sowie Haftungen, die sich aus den diversen Eurorettungsmaßnahmen ergeben?

Wie hoch ist der Finanzbedarf aller im Staatsbesitz befindlichen Banken, insbesondere der Kommunalkredit, der Hypo Alpe Adria sowie der ÖVAG?

Wie hoch sind die Schulden sowie Haftungen der Länder und Gemeinden?

Außerdem sei zu berücksichtigen, dass Einnahmen, die bereits budgetiert seien, bisher noch nicht lukriert werden konnten; dies gelte vor allem für die Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer, die noch gar noch gar nicht eingeführt wurde. Auch Einnahmen aus den Steuerabkommen mit der Schweiz und Liechtenstein seien bisher nur teilweise oder gar nicht in das Staatssäckel geflossen.

"Auch wenn SPÖ und ÖVP lieber Geheimpolitik des 19. Jahrhunderts betreiben, liegt die Budgethoheit noch immer beim Parlament und nicht in zwei Parteizentralen. Um wenigstens den zukünftigen Schaden für Österreich zu begrenzen, müssen deswegen so schnell als möglich die zuständigen Ausschüsse des Nationalrates mit der Budgetsanierung befasst werden", erklärt Podgorschek und fordert eine sofortige Einberufung des Budget- und Finanzausschusses.

