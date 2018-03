GPA-djp: Raiffeisen-Informatik GmbH soll Kündigungen zurücknehmen

Wiener Gebietskrankenkasse aufgefordert, das die genannten Werkverträge auf Umgehung zu überprüfen - Unterstützungsaktion im Internet

Wien (OTS/ÖGB) - Die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) fordert die Geschäftsführung der Raiffeisen-Informatik GmbH auf, die geplanten Kündigungen von 68 Beschäftigten zurückzunehmen. "Gerade in Zeiten, in denen ein breiter gesellschaftlicher Konsens darüber herrscht, ältere ArbeitnehmerInnen länger im Berufsleben zu halten, ist die Kündigung von hochqualifizierten IT-Beschäftigten im Alter von über 50 Jahren ein Hohn. Die Argumentation des Unternehmens, freiwillige Sozialpakete auszuarbeiten, ist schon skurril, da Sozialpläne in solchen Fällen gesetzlich erzwingbar sind. Auch das zuletzt sehr erfolgreiche Geschäftsergebnis 2012 der Raiffeisen-Informatik GmbH lässt die angekündigten Schritte mehr als fragwürdig erscheinen", erklärt die Regionalgeschäftsführerin der GPA-djp-Wien, Barbara Teiber.++++

Zur jüngst bekannt gewordenen Auflösung von Werkverträgen in der Raiffeisen Informatik GmbH kündigt die GPA-djp an, die Wiener Gebietskrankenkasse zu ersuchen, diese Werkverträge auf mögliche arbeits- und sozialrechtliche Umgehung zu überprüfen. "Es liegt die Vermutung nahe, dass hier die Umgehungen von ordentlichen Angestelltendienstverhältnissen vorliegen und die Betroffenen in eine Scheinselbständigkeit gedrängt wurden", so Teiber.

Die geplanten Kündigungen und ihre Rahmenbedingungen haben sowohl bei den Betroffenen aber auch der breiten Öffentlichkeit eine große Resonanz hervorgerufen. Wir bieten daher allen ArbeitnehmerInnen und BetriebsrätInnen, die uns in den letzten Stunden kontaktiert haben und diese Vorgehensweise der Raiffeisen-Informatik GmbH nicht in Ordnung finden, den Aufruf der GPA-djp, diese Kündigungen zurück zu nehmen, im Internet zu unterstützen. Online Unterstützungserklärungen auf www.gpa-djp.at.

