Karlsböck: Wissenschaft darf nicht zu kurz kommen

Regierungsversprechen erweisen sich als glatte Unwahrheit

Wien (OTS) - Angesichts des kolportierten 30-Milliardenlochs im Budget forderte der freiheitliche Wissenschaftssprecher NAbg. Dr. Andreas Karlsböck die verhandelnden Großkoalitionäre auf, die Wissenschaft, Universitäten und Forschung dennoch nicht zu kurz kommen zu lassen. "Investitionen in die Zukunft unserer Jugend dürfen nicht am Altar der Unfähigkeit von SPÖ und ÖVP geopfert werden", so Karlsböck.

Jetzt nach der Wahl werde nicht mehr von Steuererleichterungen, gratis Zahnspangen für Kinder oder sonstigen Wahlzuckerl gesprochen, sondern nur noch von einem drohenden Mega-Sparpaket, zeigte sich Karlsböck über die Dreistigkeit von Faymann und Spindelegger empört. Da anzunehmen sei, dass die rot-schwarze Bundesregierung auch weiterhin nicht in der Lage sein werde notwendige Strukturreformen anzugehen, oder gar erfolgreich umzusetzen, um so vorhandenes Geld sinnvoller als bisher einzusetzen, müsse mit dem Schlimmsten gerechnet werden, so Karlsböck.

"Wenn die Gerüchte stimmen, dass das Wissenschaftsministerium seine Eigenständigkeit verlieren soll, dann ist das ein verheerendes Signal, das die künftige Bundesregierung hier setzen will", betonte Karlsböck, der befürchtet, dass das große und wichtige Thema Bildung, Forschung und Innovation wieder einmal am Abstellgleis verschwinden soll. "Eine typisch rot-schwarze Lösung: Worüber man sich nicht einigen kann, wird einfach verräumt und in die Bedeutungslosigkeit abgeschoben", zeigte Karlsböck die Zukunft der Forschung in Österreich auf.

