Strache: FPÖ wird im Gemeinderat Mahü-Befragung noch 2013 beantragen

Rot-Grün soll Vorbereitungen umgehend starten

Wien (OTS) - Jeder Tag des rot-grünen Umbau-Debakels auf der Mariahilfer Straße kostet die dortigen Wirtschaftstreibenden über 330.000 Euro an Umsatz, wodurch sich bis zu einem eventuellen Volksbefragungstermin Ende März 2014 unglaubliche 40 Mio. Euro an finanziellen Verlusten ansammeln könnten. "Die FPÖ wird daher in der nächsten Gemeinderatssitzung eine wienweite Befragung noch in diesem Jahr beantragen, um dem verkehrs- und wirtschaftspolitischen Albtraum in Rot-Grün ein rasches Ende zu bereiten", kündigt der Wiener FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache an. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747