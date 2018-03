ORF erinnert an Oskar Pilzer und präsentiert neue Doku über Leben und Wirken des österreichischen Filmpioniers

"Oskar Pilzer - Die bewegte Geschichte der Wiener Filmateliers" am 8. November in ORF III - davor Filmklassiker "Maskerade"

Wien (OTS) - Ein würdiges Andenken an einen Großen des österreichischen Films: Heute, am Mittwoch, dem 6. November 2013, enthüllten ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz und der Kaufmännische Direktor des ORF, Mag. Richard Grasl, an der Halle 1 der Filmstadt Wien am Rosenhügel eine Gedenktafel zu Ehren des Filmpioniers Oskar Pilzer. Anschließend fand die Präsentation der brandneuen Dokumentation "Oskar Pilzer - Die bewegte Geschichte der Wiener Filmateliers" statt, die sich am Freitag, dem 8. November, um 21.55 Uhr in ORF III mit dem bemerkenswerten Leben und Werk des Filmproduzenten beschäftigt. Unter den Ehrengästen des Gedenkaktes:

der bereits 92-jährige Sohn Georg Pilzer, der dafür eigens aus New York angereist war, und der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Oskar Deutsch.

Der österreichische Film erlebte in den 1930er Jahren eine Phase großen internationalen Erfolgs. Maßgeblichen Anteil daran hatte der Filmindustrielle Oskar Pilzer (1882-1939), der als Präsident der legendären Tobis-Sascha-Filmindustrie AG in den 1930er Jahren für die Modernisierung der Rosenhügel-Ateliers in Wien-Mauer sorgte und bis zu seiner Emigration im Jahr 1938 dem österreichischen Filmschaffen entscheidende Impulse gab. Zum Aushängeschild der damaligen Produktionen avancierte Willi Forsts "Maskerade" mit Paula Wessely in der Hauptrolle. Als die Nationalsozialisten die Macht ergriffen, war für Juden in der Filmbranche bald kein Platz mehr. Oskar Pilzer musste seine Anteile verkaufen und emigrierte nach Frankreich, wo er 1939 starb.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "DIE prägende Persönlichkeit der österreichischen Filmgeschichte"

"Wir wollen heute einem bedeutenden Stück österreichischer Filmgeschichte ein würdiges Denkmal setzen. Gedacht wird hier eines Mannes der ersten Stunde, des Filmpioniers Oskar Pilzer, der dem österreichischen Film in den 1930er Jahren zu seiner ersten großen Blüte verhalf und damit nicht nur einen wirtschaftlichen Grundstein für einen erfolgreichen Filmstandort Wien legte, sondern auch einen ideellen für das Selbstverständnis Österreichs als Filmnation. Dieses Erbe trägt der ORF mit Stolz und ist sich als größter Auftragsproduzent und audiovisuelles Gedächtnis des Landes seiner Verantwortung bewusst. DIE prägende Persönlichkeit der österreichischen Filmgeschichte, Oskar Pilzer, wollen wir auf zweierlei Arten ehren: mit einer Gedenktafel und einem außerordentlichen Filmporträt. Mögen beide dazu beitragen, die Erinnerung an einen Ort wachzuhalten, der Schauplatz künstlerischer Höhepunkte ebenso war wie Tatort propagandistischen Missbrauchs -Oskar Pilzer war Förderer des einen und Opfer des anderen."

Mag. Richard Grasl, Kaufmännischer Direktor des ORF: "Ehrung Oskar Pilzers ist Symbol und Auftrag für den ORF"

"Oskar Pilzer gab dem heimischen Filmschaffen richtungsweisende Impulse. Er war ein Modernisierer und die Bezeichnung 'Film-Industrieller' galt bei ihm als Qualitätsmerkmal. Jetzt, 74 Jahre nach Pilzers Tod, setzen wir dem Filmpionier ein Denkmal. Dieser Akt gewährt Raum zum Nachdenken - über den unbegreiflichen Zivilisationsbruch, dessen Vorzeichen in den frühen 30er Jahren schon deutlich erkennbar waren. Aber es ist auch ein Ins-Bewusstsein-Bringen der dramatischen Veränderungen des Wirtschaftszweiges Film, den Pilzer mit seiner Energie, Kreativität und der einen oder anderen ungewöhnlichen Idee nachhaltig mitprägte. Auch heute zählen Veränderung und Nachhaltigkeit noch immer zu den Keynotes guten Filmmanagements. Neue Zugänge, die lange währen. Nachhaltig Investieren in Filme, die Bestand haben. Die Ehrung Oskar Pilzers ist ein Symbol und Auftrag für den ORF als größten heimischen Auftragsproduzenten zur Fortführung dieser Tugenden."

Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien: "ORF nimmt seine öffentlich-rechtliche Aufgabe ernst" und "Signal gegen ansteigenden Antisemitismus"

"Ich möchte heute gerade im Zusammenhang mit '75 Jahre Novemberpogrome' die Bedeutung des Senders ORF hervorheben, der mit der Vielfalt und Anzahl an Sendungen zum Thema Judentum unter Beweis stellt, dass er seine öffentlich-rechtliche Aufgabe ernst nimmt. In einer Zeit des ansteigenden Antisemitismus in Europa ist dies ein deutliches Signal, das gesetzt werden muss, um die Gefahr bewusst zu machen. Der jüdische Filmpionier Oskar Pilzer war maßgeblich am internationalen Erfolg des österreichischen Films beteiligt. Daher freue ich mich, dass diesem außerordentlichen Menschen im Rahmen des ORF-Gedenkakts und der Dokumentation Ehre zuteilwird", sagte der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Oskar Deutsch, im Rahmen der Veranstaltung.

Georg Pilzer: "Aufrichtiger Dank dem ORF"

Sichtlich gerührt vom Gedenkakt für seinen Vater Oskar Pilzer zeigte sich Sohn Georg: "Die Filmhistoriker haben die 1930er Jahre die Blütezeit des österreichischen Films genannt. Ich bin dankbar, dass mein Vater dazu beigetragen hat. Und es freut mich, dass nun doch zwei Hallen am Rosenhügel erhalten bleiben und nicht alles verschwinden wird, vor allem die Halle eins (Anmerkung: die "Oskar Pilzer Halle"), in der einst 'Maskerade' gedreht wurde. Mein aufrichtiger Dank gilt dem ORF für diese Ehrung meines Vaters."

Themenabend "Oskar Pilzer" mit Doku und Filmklassiker "Maskerade" am 8. November als Teil des ORF-Programmschwerpunkts "75 Jahre Novemberpogrome"

Als Teil des ORF-Programmschwerpunkts "75 Jahre Novemberpogrome" steht die Dokumentation "Oskar Pilzer - Die bewegte Geschichte der Wiener Filmateliers" am Freitag, dem 8. November, um 21.55 Uhr auf dem Programm von ORF III.

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber: "Die von Wolfgang Winkler und Christian Reichhold unter der fachkundigen Expertise von Armin Loacker vom österreichischen Filmarchiv gestaltete Dokumentation zeigt erstmals und in eindrucksvoller Weise die im wahrsten Sinne des Wortes bewegte Geschichte der Wiener Filmateliers. Ein besonderer Dank gilt Christiane Hörbiger, die sich spontan bereiterklärte, sowohl für die Dokumentation als Zeitzeugin zur Verfügung zu stehen als auch den von uns gestalteten Schwerpunktabend für unser Publikum zu begleiten."

Der Themenabend startet mit DER Erfolgsproduktion Oskar Pilzers, die auch als Aushängeschild des Wiener Films der 1930er Jahre gilt:

"Maskerade" mit der jungen Paula Wessely in ihrer ersten Filmhauptrolle, der damit auch der große Durchbruch gelang. Die ORF-III-Reihe "Filmschatz Österreich" zeigt um 20.15 Uhr die restaurierte Fassung des Filmklassikers. Paula Wesselys Tochter Christiane Hörbiger hat, wie schon bei früheren Titeln der Programmschiene, auch hierbei die Patronanz übernommen und eine Anmoderation eingesprochen.

Die Dokumentation ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und wird dort auch als Live-Stream angeboten.

"Maskerade" ist außerdem am Samstag, dem 16. November, um 11.20 Uhr in ORF 2 zu sehen.

"Oskar Pilzer - Die bewegte Geschichte der Wiener Filmateliers" ist eine Produktion der Pammer Film im Auftrag von ORF III Kultur und Information.

Mehr Infos zum Film sind unter http://presse.ORF.at abrufbar.

