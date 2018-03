Handel goes WWW: großer Abschluss der Wirtschaftskammer-Roadshow in Wien

Händlern helfen, Internet-fit zu werden: "Handel goes WWW" macht am 11.11. in Wien Station - Handelsobfrau Lorentschitsch und Spartenobmann Pellet laden zum Besuch ein

Wien (OTS/PWK769) - Die Umsätze im österreichischen Interneteinzelhandel betragen 3 Milliarden Euro und haben sich innerhalb von nur wenigen Jahren verdreifacht. Trotz dieser dynamischen Entwicklung besitzt nur die Hälfte der Einzelhandelsunternehmen eine Website und der Umsatz übers Internet beträgt nur einen Bruchteil des Gesamtumsatzes im österreichischen Einzelhandel. Aus diesem Grund startete die Bundesparte Handel in Kooperation mit den Landessparten eine umfassende Informationsoffensive in Form einer Roadshow, die ihren Abschluss am Montag, 11. November 2013, ab 16 Uhr im MesseCongressCenter, findet. Eröffnen wird die Veranstaltung Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner.

"Mit dieser Roadshow möchten wir unseren Mitgliedsunternehmen das essentielle Know-How vermitteln, um mit einem Online-Shop neue Kunden zu gewinnen und mit dem Vertriebskanal Internet mehr Umsatz zu generieren", erklärt dazu Erwin Pellet, Obmann der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Wien (WKW).

"Mit der Veranstaltungsreihe für alle Händlerinnen und Händler tragen wir der dynamischen Entwicklung des Online-Handels Rechnung", hebt Bettina Lorentschitsch, die Obfrau der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), hervor. Und weiter: "Von den fast 6 Milliarden der Online-Shopper aus Österreich fließen mehr als 50 Prozent ins Ausland. Es gilt, den stationären Händlerinnen und Händlern in ganz Österreich zu helfen, Internet-fit zu werden und den Kaufkraftabfluss ins Ausland zu stoppen".

Bei der kostenlosen Roadshow gibt es in knapp 4 Stunden die wichtigsten Infos zu den Bereichen Strategie (Wie funktionieren die neuen Vertriebskanäle?), Gestaltung (Welcher Online-Shop passt am besten?), Marketing (Wie werden die Kunden auf meinen Webshop aufmerksam?) und Abwicklung (Wie erfolgt die sichere Online-Zahlung und Versandlogistik?).

Weitere Infos und Anmeldung auf http://wko.at/wien/handel/www bzw. per E-Mail an Frau Sabine Goriany, sabine.goriany @ wkw.at , sowie telefonisch unter 01/51450-3266. (JR)

