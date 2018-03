NEOS: Ende der Inseratenaffäre - Ein weiterer Tiefschlag gegen das Vertrauen in Politik

Strolz: "Der schmerzvollste Schaden ist der Demokratie entstanden"

Wien (OTS) - Die Wiener Staatsanwaltschaft hat gestern das Verfahren gegen Bundeskanzler Werner Faymann und seinen Staatssekretär Josef Ostermayer in der Inseratenaffäre beendet.

"Das Skandalöse an der Inseratenaffäre war nie ein eventuell strafrechtlich nachweisbarer Schaden für ÖBB oder Asfinag. Der schmerzvollste Schaden ist der Demokratie entstanden, durch einen weiteren Vertrauensverlust der Bürgerinnen und Bürger in das politische System", so Matthias Strolz. Der NEOS Klubobman spielt damit auf das unrühmliche Abdrehen des U-Ausschuss im September 2012 an. Strafrechtliche Relevanz und politische Verantwortung sind schließlich zwei paar Schuhe.

"Dass sich Bundeskanzler Faymann und Staatssekretär Ostermayer keiner strafrechtlichen Vergehen schuldig gemacht haben, nehmen wir mit Erleichterung zur Kenntnis. Wir mussten sogar darauf hoffen, zum Wohle unserer Republik. Beide haben jedoch mit Sicherheit politisch unverantwortlich und demokratieschädigend gehandelt. Das allein sollte bereits der schlimmste anzunehmende Unfall für eine Bundesregierung sein", so Strolz weiter.

Für diese Deutung der Affäre spricht unter anderem die Aussage des Ex-ÖBB-Chef Martin Huber, der im September 2011 erklärte, dass Faymann und Ostermayer Druck auf die Inseratenvergabe der ÖBB ausgeübt hätten.

Das Medientransparenzgesetz war seitdem ein Schritt in die richtige Richtung, die Mentalität und die verantwortlichen Köpfe sind jedoch immer noch dieselben.

Nur eine andere demokratische Kultur und ein starkes Parlament können dafür sorgen, dass Regierungen auch nach Jahren an der Macht nicht die Bodenhaftung verlieren. "Wir brauchen ein stark aufgewertetes Arbeitsparlament, eine klare Trennung von politisch Verantwortlichen und staatsnahen Betrieben und einen Ausbau der Minderheitenrechte bei Untersuchungsausschüssen, um einen wirklichen Bewusstseinswandel durchzusetzen. Sonst werden wir uns auch in der kommenden Legislaturperiode in einer Endlosspirale aus Skandalen, unterdrückten U-Ausschüssen und Gerichtsprozessen wieder finden," so Angelika Mlinar, stv. Klubchefin von NEOS-LIF.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS Presseteam - presse @ neos.eu

Astrid Wolfram - 0676 7743000