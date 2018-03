Arbeiterkammer fordert Extrageld für Kärntner Gemeinden

Günther Goach: Sonderfinanzierung für Infrastruktur und Arbeitsplätze

Klagenfurt (OTS) - "Abwanderung und finanzielle Engpässe vor allem im ländlichen Raum machen rasches Handeln erforderlich", erklärt der Kärntner

Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach angesichts trüber Konjunkturaussichten heute bei einem Pressegespräch. Die AK Kärnten hat deshalb ein Forderungspaket geschnürt, dessen Umsetzung Kärnten als Wirtschaftsstandort neue Impulse für Beschäftigung und Infrastruktur geben soll.

"Angesichts der dramatischen Entwicklung der Kärntner Wirtschaft muss das vom Land Kärnten im vergangenen Sommer angekündigte Förderprogramm für Gemeinden deutlich aufgestockt und rasch umgesetzt werden", fordert Goach. Morgen wird der Vollversammlung der Arbeiterkammer Kärnten eine entsprechende Resolution zur Beschlussfassung vorgelegt.

"Baureife Projekte der Gemeinden sollen rasch umgesetzt werden, was derzeit aber meist am fehlenden Geld scheitert. Ein speziell auf die Gemeinden abgestimmtes Förderprogramm würde die regionale Wirtschaft unterstützen und vor allem auch den Arbeitsmarkt außerhalb des Zentralraumes beleben", betont Goach.

Die AK Kärnten fordert von der Bundesregierung beziehungsweise der Landesregierung: Ein Kärntner Sonderinvestitionsprogramm soll durch eine finanzielle Beteiligung des Bundes in Höhe von 50 Prozent in Form einer "Aufholmilliarde" finanziell unterstützt werden. Das vom Land Kärnten angekündigte Sonderinvestitionsprogramm muss rasch umgesetzt werden. Eine Zweckbindung der Wohnbauförderungsgelder sowie der Rückflüsse soll den sozialen Wohnbau forcieren und damit Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft schaffen.

