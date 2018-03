Vienna Pride 2014 von 11. bis 15. Juni 2014 am Wiener Rathausplatz

Wien (OTS) - Vienna Pride, Österreichs größte Veranstaltung für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender, kehrt von 11. bis 15. Juni 2014 auf den Wiener Rathausplatz zurück. Im Rahmen der einzelnen Teile von Vienna Pride können Vereine, Organisationen, Firmen und Einzelpersonen aus der LGBT-Community sich und ihre Arbeit in einem gemeinsamen Rahmen der Öffentlichkeit präsentieren.

Das Pride Village, eine Zeltstadt mit Raum für Info-Stände, Veranstaltungen und Gastronomie kehrt damit ebenfalls auf den Rathausplatz zurück (nach 2013 am Heldenplatz, 2012 am Rathausplatz und 2011 am Naschmarkt). Mit dutzenden teilnehmenden Einrichtungen und Gruppen der LGBT-Community liefert das Pride Village einen breiten Überblick über die bunte Vielfalt queeren Lebens.

Vienna Pride 2013 - bestehend aus Pride Village, Regenbogenparade und Celebration - stand unter dem Motto "United in Pride", was genau diese Vielfalt innerhalb der Community auch im Motto zum Ausdruck brachte. Für 2014 werden vom Verein CSD Vienna noch bis 20. November 2013 Vorschläge für ein Motto unter motto @ viennapride.at gesammelt.

Fixpunkt bei Vienna Pride 2014 wird auch wieder die Parade sein, die am Samstag, dem 14. Juni 2014, als Demonstrationszug über den Wiener Ring ziehen wird.

Rückfragen & Kontakt:

CSD Vienna - Andreas Salat

Tel.: +43 676 3358990

presse @ viennapride.at

www.viennapride.at/presse