25 Jahre kirchliches Bioethikinstitut: Feier und Symposium

Symposium des "IMABE" behandelt Thema "Burnout" - "IMABE"-Geschäftsführerin Kummer: Ungleichgewicht zwischen Leistung und Lebenssinn kommt extrem teuer

Wien, 06.11.13 (KAP) Mit einem Symposium über "Burnout" in den Räumen der Pensionsversicherungsanstalt (PVA; Friedrich-Hillegeist-Straße 1, 1020 Wien) begeht das kirchliche Institut für medizinische Anthropologie und Bioethik (IMABE) am Freitag sein 25-jähriges Bestehen. Der "Burnout" sei "Inbegriff für die verlorene Balance zwischen Arbeitswelt und Freizeitstress, Leistung und Lebenssinn", und er sei nicht nur wirtschaftlich, sondern auch menschlich extrem teuer, sagte IMABE-Geschäftsführerin Susanne Kummer im Interview mit "Kathpress". Das 1988 gegründete IMABE mit Sitz in Wien steht unter Patronanz der Österreichischen Bischofskonferenz.

Österreichs Krankenstandstage wegen psychischer Erkrankungen haben sich jüngsten Daten zufolge seit 20 Jahren beinahe verdreifacht, und die Tendenz hält an: 78.000 Menschen sind derzeit aufgrund Burnout und Co. arbeitsunfähig, womit diese die vierthäufigste Ursache bei Krankenständen ausmachen. Bereits jede dritte neue krankheitsbedingte Frühpension erfolgt aus psychischen Gründen. Die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz geht noch einen Schritt weiter: Sogar bis zu 60 Prozent aller versäumten Arbeitstage dürften auf Stress zurückzuführen sein. EU-weit sei Stress sogar schon das zweithäufigste Gesundheitsproblem, von dem 22 Prozent aller Arbeitnehmer im Jahr 2005 betroffen waren.

Fragen nach den Ursachen und Einflussfaktoren dieser Entwicklung, nach Prävention in den Betrieben oder auch der Faktoren einer "guten Arbeit" stehen im Zentrum der Tagung am Freitag. Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) ist mit ihren Räumlichkeiten Gastgeber und zugleich Mitveranstalter, neben dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger, der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und der Österreichischen Ärztekammer. Die Kooperation bestätige das hohe Interesse der Entscheider im Gesundheitssystem am Thema, das ohnehin nur interdisziplinär zu lösen sei, so die IMABE-Geschäftsführerin.

Das Hauptreferat der Tagung hält der renommierte Hamburger Psychiater und Soziologe Klaus Dörner über "Monokultur der Effizienz" und Stressfaktoren in der Arbeitswelt als Auslöser psychischer Krankheiten. Die Dresdener Religionsphilosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz beleuchtet den Zusammenhang von Arbeit und Sinn im Leben, PVA-Chefarzt Rudolf Müllner die Fakten zur psychischen Gesundheit in Österreich und der Tiroler Psychiater Christian Haring mögliche Schutzfaktoren. Was Präventivmaßnahmen bei "Mental Health" konkret aussehen, zeigt Joachim Burger, Human Resources Director bei T-Mobile.

Fokus Menschenwürde

Aufgabe des 1988 gegründeten Wissenschaftsinstituts sei es, Fragen der Medizinethik interdisziplinär aus dem Gesichtspunkt der Menschenwürde zu beleuchten, legte Kummer dar. "Ein Hauptanliegen ist es, Beschäftigten aus Medizin und Pflege Rückhalt zu geben und die ethische Kompetenz zu stärken", so die Geschäftsführerin.

Das IMABE organisiert dazu etwa Tagungen und Seminare, erstellt Gutachten für Anfragen, die von Spitälern, von Heimen, aber auch von der Bischofskonferenz kommen, und es nimmt am Diskurs zu heiklen Problemstellungen teil. So gibt das IMABE etwa seit 1994 das medizinethische Fachjournal "Imago Hominis" mit bisher 700 Artikel von über 200 Autoren heraus. Auf der Homepage www.imabe.org sind allgemein verständliche und regelmäßig aktualisierte Übersichten zu medizinisch-ethischen Zusammenhängen zu finden.

