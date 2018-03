10. Prälat-Leopold-Ungar-Preis: Auszeichnungen für ORF-TV- und Radio-Produktionen

Wien (OTS) - Gestern, Dienstag, 5. November 2013, wurde der renommierte Prälat-Leopold-Ungar-Preis zum 10. Mal verliehen. Zahlreiche Auszeichnungen gab es für ORF-TV- wie ORF-Radio-Produktionen. In der Kategorie Fernsehen wurden Peter Liska und Meryem Citak für ihre Dokumentation "Kolaric' Erben - Die Tschuschenkinder von einst" für die ORF-Sendereihe "kreuz und quer" ausgezeichnet, mit der sie im Fernsehen eine bisher "einzigartige Langzeitstudie zum Thema Migration und Integration vorgelegt" haben, so die Jury. Anerkennungspreise in der Kategorie TV erhielten Christian Rathner ("Orientierung spezial"), Elisabeth Krimbacher & Thomas Grusch ("kreuz und quer") und Susanna Zaradic ("Thema"). Den Hauptpreis in der Kategorie Radio erhielt Roberto Talotta von der Ö1-Abteilung Religion für seine Beiträge "Die Suche nach der Armut -eine Fahrt durch die Obdachlosigkeit in Wien" (Ö1-"Mittagsjournal") und "Impressionen aus Burkina Faso" ("Praxis spezial") und sein langjähriges Engagement als "Reporter im besten Sinne - ein Journalist, der mit dem Mikro in der Hand spürbar gerne in unterschiedlichen Milieus als Chronist unterwegs ist". Anerkennungspreise gingen an Veronika Mauler (Ö1-"Journale") und Stefanie Panzenböck (Ö1-"Journal Panorama").

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: "Ich gratuliere den ausgezeichneten ORF-Journalistinnen und -Journalisten sehr herzlich. Die Preise sind ein weiterer Beweis der tagtäglichen Umsetzung unverzichtbarer öffentlich-rechtlicher Relevanz, Aufgeschlossenheit und gesellschaftlicher Verantwortung in den ORF-Magazinen. Besonders 'kreuz und quer' ist ein in der TV-Landschaft beispielloses Juwel. Ein wöchentliches kritisch-informatives Religionsmagazin, das in seiner gesellschaftlichen Relevanz unverzichtbar ist - dies steht beispielhaft für die Alleinstellungsmerkmale der ORF-Info-Angebote:

unabhängig, kritisch und toprelevant für das heimische Publikum."

ORF-Radiodirektor Mag. Karl Amon: "Der Prälat-Leopold-Ungar-Preis würdigt sozial engagierten Journalismus. Ich gratuliere Roberto Talotta, Veronika Mauler und Stefanie Panzenböck zu dieser Auszeichnung. Mit ihren Berichten und Reportagen verschaffen unsere Preisträgerinnen und Preisträger mit großem Engagement den 'Stimmlosen' Stimme und Gehör. Sie zeigen so, wie wichtig der Beitrag des öffentlich-rechtlichen Radios für den gesellschaftlichen Diskurs ist."

