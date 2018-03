AK-Konjunkturumfrage: Kein nachhaltiger Aufschwung in Sicht

Kärntner Betriebsräte rechnen kaum mit Beschäftigungszuwachs

Klagenfurt (OTS) - "Die Wirtschaft entwickelt sich in Kärnten spürbar schwächer als im Bundesdurchschnitt", hält der Kärntner Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach fest. Bei den Betriebsräten überwiegen die negativen Erwartungen hinsichtlich der Auftragsentwicklung. Folglich wird auch die Entwicklung des Personalstandes in den Unternehmen pessimistischer gesehen als vor einem Jahr. Aufgrund der schwachen Konjunkturaussichten bleiben auch die Investitionserwartungen eher gedämpft.

Der Arbeiterkammer Kärnten haben 268 Betriebsräte, die rund 55.500 Arbeitnehmer vertreten, Auskunft über Auftragslage, erwartete Neueinstellungen beziehungsweise Personalabbau, Facharbeitermangel, Investitionen und Investitionsbereiche in ihren Betrieben gegeben.

Das Stimmungsbild der befragten Betriebsräte betreffend der wirtschaftlichen Aussichten für die nächsten zwölf Monate ist ähnlich schlecht wie im Vorjahr. Heuer rechnen 16 Prozent der Betriebsräte mit einer Verbesserung der Auftragslage, 2012 waren es 14,8 Prozent. Der Anteil der befragten Betriebsräte, die mit einer Verschlechterung der Auftragslage rechnen, liegt bei 25,8 Prozent.

Heuer melden 29,9 Prozent der befragten Betriebsräte einen ungedeckten Bedarf an Fachkräften in ihrem Betrieb. Das zeigt wiederum, dass angebotene und nachgefragte Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt nicht im Gleichgewicht sind.Die Bereitschaft in den Betrieben Lehrlinge auszubilden, ist wieder leicht gesunken. 59,3 Prozent der Betriebsräte aus allen Branchen geben an, dass in ihrem Betrieb Lehrlinge ausgebildet werden. Die Investitionserwartungen sind niedriger als noch im Vorjahr. Im Durchschnitt rechnen 60,4 Prozent (2012: 67,5) der Betriebsräte mit Investitionen im Jahr 2013.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Kärnten

Mag. Christa Maurer, Kommunikation

Tel.: 050 477-2401, Mobil: 0664/233 5899

c.maurer @ akktn.at

http://kaernten.arbeiterkammer.at