ORF III am Donnerstag: Mit Erich Pröll an die Traun und "60 Minuten.Politik" mit den drei Nationalratspräsidenten

Außerdem: Viennale-Direktor Hans Hurch zu Gast in "Kultur Heute", "Inside Brüssel" über den Geheimdienstskandal

Wien (OTS) - Am Tag, nachdem das Viennale-Filmfestival zu Ende gegangen ist, ist Viennale-Direktor Hans Hurch zu Gast in "Kultur Heute". Am Donnerstag, dem 7. November 2013, blickt er um 20.00 Uhr gemeinsam mit Moderatorin Ani Gülgün-Mayr auf die vergangenen zwei Filmwochen zurück.

Im Hauptabend geht es wieder auf "Wilde Reise mit Erich Pröll". Um 20.15 Uhr lädt der österreichische Naturfilmer zu einer Entdeckungstour an die Traun, die im steirischen Salzkammergut entspringt und in die Donau mündet. Taucher schätzen die Traun als einen der wenigen Flusstauchplätze in Österreich. Der Abenteurer Erich Pröll begleitet Holzfäller und Flößer bei der Arbeit und zeigt die Tierwelt im Wasser und am Ufer.

Die ORF-III-Europasendung "Inside Brüssel" beschäftigt sich um 21.05 Uhr mit dem Geheimdienstskandal zwischen Europa und Amerika. Dazu ist die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Justizkommissarin Viviane Reding, zu Gast, die direkt von Verhandlungen in den USA zurückkehrt. Ein weiteres Thema der Sendung sind die Europawahlen im kommenden Mai. Mit ORF-Brüssel-Korrespondent Raimund Löw diskutieren EU-Justizkommissarin Viviane Reding, Cerstin Gammelin ("Süddeutsche Zeitung"), Elina Ravantti vom finnischen Fernsehen, Philippe Ricard ("Le Monde") und Bojan Pancevski von der "Sunday Times".

"Im Brennpunkt" beschäftigt sich um 21.55 Uhr mit dem Thema:

"Staudämme: Wie gefährlich sind menschliche Eingriffe in die Natur?" Im Fokus steht der Mekong-Strom in Südostasien, der von chinesischen, thailändischen und malaysischen Firmen gleichermaßen als einträglicher Stromlieferant gesehen wird.

"Nationalrat: reformieren - aber wie?", das ist die zentrale Frage der ORF-III-Politikdiskussionssendung "60 Minuten.Politik" um 22.30 Uhr. ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs und Andreas Koller, stellvertretender Chefredakteur der "Salzburger Nachrichten", diskutieren mit den drei neu gewählten Nationalratspräsidenten:

Barbara Prammer (Erste Nationalratspräsidentin, SPÖ), Karlheinz Kopf (Zweiter Nationalratspräsident, ÖVP) und Norbert Hofer (Dritter Nationalratspräsident, FPÖ).

Klubzwang, Sozialpartner-Dominanz, mangelnde Debattenkultur: Ist Österreich eine stabile Demokratie oder mehr stabil als eine Demokratie? Es gibt Unzufriedenheit mit dem Parlamentarismus in Österreich. Wie stark oder schwach ist der Nationalrat? Was wird sich in der neuen Legislaturperiode verändern?

