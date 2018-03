Korun: Innenministerium muss Verträge zu Schubhaftgefängnis Vordernberg offenlegen

Parlamentarische Anfrage zu Privatisierung staatlicher Kernaufgaben eingebracht

Wien (OTS) - "Das Innenministerium, aber auch der Bürgermeister von Vordernberg, weigern sich seit Wochen trotz großer Bedenken bezüglich der Privatisierung im Schubhaftgefängnis Vordernberg beharrlich, die entsprechenden Verträge zwischen Innenministerium und Gemeinde und zwischen Gemeinde und der Sicherheitsfirma G4S offenzulegen. Daher habe ich mit einer parlamentarischen Anfrage an die Innenministerin die Offenlegung der Verträge gefordert", sagt die Menschenrechtssprecherin der Grünen, Alev Korun.

Die Anfrage ist auf der Homepage des Parlaments abrufbar:

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_00016/fnameorig_329991.ht

ml

"Nicht nur namhafte Menschenrechtsexperten wie Prof. Manfred Nowak, sondern auch die Volksanwaltschaft haben große Bedenken geäußert. Durch die beharrliche Geheimhaltung der Verträge werden diese Bedenken nur bestätigt. Im sensiblen Bereich des Freiheitsentzugs darf der Staat nicht einfach privatisieren und die Verantwortung an gewinnorientierte Firmen überlassen. Mit der Anfrage richte ich an die Innenministerin auch Fragen wie 'Wenn ein Schubhäftling von MitarbeiterInnen der G4S verletzt wird bzw. Übergriffe stattfinden, könnte dieser via Amtshaftung gegen das BMI vorgehen?' und 'Welches Kontrollsystem hat das Innenministerium vorgesehen, um Übergriffe von privatem Sicherheitspersonal bzw. Kompetenzüberschreitungen seitens des privaten Sicherheitspersonals zu verhindern, da ja Bewachungsleistungen und Sicherheitsdienst laut Angebotsbestimmungen zumindest teilweise ausgelagert werden?'. Die Innenministerin soll aus ihrem Versteck herauskommen und der Öffentlichkeit die Verträge vorlegen. Mit dieser Privatisierung tun sich sonst menschenrechtliche Abgründe auf", meint Korun.

