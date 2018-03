42. Welldone Lounge - "Erlesen. Von damals über heute bis in die Zukunft"

Wien (OTS) - Am 5. November 2013 lud die Welldone Werbung und PR GmbH zur Lounge unter dem Motto "Erlesenes erleben". Die Österreichische Nationalbibliothek erwies sich als stimmungsvoller Veranstaltungsort für ein pro-aktives Miteinander von Vertretern aus Politik, Wirtschaft und dem österreichischen Gesundheitswesen. Der Präsident der Österreichischen Industriellenvereinigung, Mag. Georg Kapsch, fungierte als Keynote Speaker. Die PERI Group übernahm an diesem Abend offiziell eine besondere Buchpatenschaft der Österreichischen Nationalbibliothek.

Mehr als 200 geladene Gäste folgten der Einladung von Robert Riedl, Geschäftsführer der Welldone Werbung und PR GmbH, und Mag. (FH) Birgit Bernhard, Head of Accounts, zur 42. Welldone Lounge in die Österreichische Nationalbibliothek. Begeistert ob der geschichtsträchtigen Location und bestens informiert über die Entwicklung des geschriebenen und gedruckten Wortes fand man sich ein zum herbstlichen Meinungsaustausch.

Robert Riedl eröffnete die Lounge und hieß die zahlreichen Gäste willkommen. Nach den einleitenden Worten von Mag. (FH) Birgit Bernhard referierte Mag. Georg Kapsch über die Trends der Zukunft und die Bedeutung des Wirtschaftssektors Gesundheit am Standort Österreich.

Ein höheres Bildungsniveau verbessert die Gesundheit des Einzelnen

Die Österreichische Industriellenvereinigung (IV) zählt als freiwillige Interessensvertretung der heimischen Industrie derzeit 4.200 Mitglieder. Ihr vorrangiges Ziel ist es, die Vorhaben ihrer Mitglieder und der österreichischen Bevölkerung in Europa und Österreich gezielt und nachhaltig zu vertreten, um den Industrie- und Arbeitsstandort Österreich zu stärken. Mag. Georg Kapsch, seit Juni 2012 Präsident der Industriellenvereinigung, betont den hohen Stellenwert von Bildung, gerade auch im Zusammenhang mit Gesundheitsvorsorge. "Prävention funktioniert maßgeblich durch Bildung. Je höher das Bildungsniveau ist, desto höher ist normalerweise auch der Gesundheitsgrad." Das Gesundheitssystem sei aus Sicht der IV stark kurativ und wenig präventiv, die Generationenkohäsion wird brechen. Das bedeutet, dass bereits in jungen Jahren Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Prävention in den Mittelpunkt zu stellen: 2050 kommen auf jede Person über 65 Jahre nur noch 1,9 potenzielle Erwerbstätige, im Vergleich zu derzeit 3,5. Das derzeitige Sozialversicherungs- und Pensionssystem wird ohne maßgebliche Strukturreformen sonst künftig nicht mehr finanzierbar sein.

Es gilt also, den Sozialstaat so effizient und nachhaltig wie möglich zu gestalten. Für Kapsch stellt sich die Frage, wie künftig öffentliche mit privaten Institutionen kooperieren können: "Um einem unfairen Wettbewerb im Gesundheitswesen entgegenzuwirken, ist die Gleichbehandlung von privaten und öffentlichen Institutionen ein wichtiger Faktor." Die Vorteile liegen für Kapsch klar auf der Hand:

Der öffentliche Sektor könne von den gewinnorientierten Privatunternehmen lernen, es komme zu einer effektiven und effizienten Schwerpunktsetzung und ermögliche größere Investitionssicherheit. Ausgehend von der Tatsache, dass sowohl die privaten als auch die öffentlichen Gesundheitsausgaben steigen, sieht der Präsident der IV Potenzial für Binnenwachstum, das mehrere Sektoren aus Industrie und Wirtschaft umfasst: "Großes Potenzial sehe ich im Geschäftsmodell der Social Entrepreneurs, denn ich bin der Meinung, dass private Unternehmer effizienter agieren als der Staat. Durch neue Produkte und Technologien im Bereich 'Ambient Assisted Living', dem selbstbestimmten Leben durch innovative Technik, kann die Industrie einen bedeutsamen Beitrag leisten, damit die Menschen länger unabhängig und eigenständig in den eigenen vier Wänden leben können."

Erlesen! Die Buchpatenschaft von Welldone und PERI Group

Als führendes Beratungs- und Full Service-Unternehmen im Gesundheitswesen ist die PERI Group in höchstem Maße auch an einer historischen Auseinandersetzung mit den Begriffen Prävention und Gesundheitsvorsorge interessiert. Deshalb ist die gestern vorgestellte Buchpatenschaft von besonderer Bedeutung. Robert Riedl, Geschäftsführer Welldone Werbung und PR GmbH, entschied sich für ein außergewöhnliches Objekt: "Pergamenthandschrift mit dem Tacuinum Sanitatis" aus dem 13. Jahrhundert. Die Handschrift kann im heutigen Sprachgebrauch mit der Anleitung zur Gesundheitsvorsorge für ein langes Leben oder kurz "Gesundheitsprävention" übersetzt werden. Überreicht wurde die Urkunde zur Buchpatenschaft von Dr. Johanna Rachinger, Direktorin der Österreichischen Nationalbibliothek.

Die Pergamenthandschrift mit dem Tacuinum Sanitatis ist im ausgehenden 13. Jahrhundert in Bologna entstanden. Das Manuskript handelt vom gesunden Leben. Sie führt die einzelnen Objekte, u.a. Früchte, mit tabellarisch angeordneten Anmerkungen zu ihrem Schaden und Nutzen, zu Gegenmitteln, Wirkung auf den Körper, zur Complexion usw. an. Auf den inhaltlich zugehörigen Gegenseiten werden medizinische Autoritäten wie Hippokrates, Galen und Dioskurides zitiert.

Die Handschrift ist mit einem Einband aus weißem Pergament mit Goldpressung über Pappdeckeln versehen.

