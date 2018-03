Effenberger neuer Leiter der AUVA-Prävention

Wien (OTS) - Mit 1. November 2013 übernimmt Dipl.-Ing. Georg Effenberger (47) die Leitung der Abteilung Prävention in der Hauptstelle der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. Er folgt damit Dipl.-Ing. Dr. Karl Körpert nach, der sich in die wohlverdiente Pension verabschiedet.

Der zweifache Vater studierte Maschinenbau an der TU Wien und ist seit 1996 in der AUVA tätig, seit 2007 als stellvertretender Leiter der Abteilung Prävention in der Hauptstelle. Effenberger koordiniert damit einen der vier Kerngeschäftsbereiche - neben der Unfallheilbehandlung, der Rehabilitation und der finanziellen Entschädigung. Effenbergers Spezialgebiete sind Ergonomie und Maschinensicherheit.

Den Fokus seiner neuen Aufgabe sieht Effenberger klar: Evaluation und Wirkungsorientierung. "Wir müssen unsere Aktivitäten so steuern, dass sie größtmögliche Wirkung haben. Unser Ziel ist dabei immer, die Zahl der Arbeitsunfälle und der Berufskrankheiten zu reduzieren."

Über die AUVA:

Bei der AUVA sind rund 4,7 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert: 1,2 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter, 1,6 Millionen Angestellte, 450.000 Selbständige sowie 1,4 Millionen SchülerInnen und Studierende. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben als soziale Unfallversicherung fast zur Gänze aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber. Prävention ist dabei die vorrangige Kernaufgabe der AUVA, denn die Verhütung von Unfällen und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senkt die Kosten für die drei weiteren Unternehmensbereiche Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern am wirksamsten.

