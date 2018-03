Weitere Preisträger des "Soldier of the Year 2013"

Wien (OTS/BMLVS) - Gestern Abend fand in der Ruhmeshalle des Heeresgeschichtlichen Museums die Verleihung des "Soldier of the Year" statt. Mit dieser Auszeichnung belohnt das Österreichische Bundesheer besondere Initiativen und Ideenreichtum genauso wie herausragende Leistungen.

Als "Civil servant of the Year" wurde der Steirer Josef Milwisch geehrt. Er entwickelte ein Verfahren zur Trennung von Sprengstoff und Kupferkegel bei der Zerlegung von Panzerminen.

Zur "Unit of the Year" wurden die Soldaten und Mitarbeiter des Truppenübungsplatzes Seetaleralpe gewählt. Die Durchführung eines Pilotprojekts "Dienstbetrieb ohne Grundwehrdiener" führte 2012 zur organisatorischen Neugestaltung. Dieses Projekt wurde nun in den Regelbetrieb übernommen. Durch großes Engagement und Eigeninitiative wurde der Truppenübungsplatz zu einem serviceorientierten Dienstleistungsunternehmen für die übende Truppe.

"Civilian partner of the Year" ist die Dorotheum Gmbh&Co KG. Das Unternehmen ist seit Jahren ein verlässlicher Partner des Bundesheeres bei der gewinnbringenden Verwertung von ausgeschiedenen Versorgungsgütern mittels Versteigerung.

Die Veranstaltung "Soldier of the Year" fand 2004 zum ersten Mal statt. Seit 2006 wird die Verleihung im Rahmen einer Gala abgehalten.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

Kommunikation / Presse

Tel.: +43 664-622-1005

presse @ bmlvs.gv.at

http://www.bundesheer.at