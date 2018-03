Auftakt der Kinder Energie- und Umweltwoche in der Siemens City

Wien (OTS) - 1.500 SchülerInnen werden sich in den kommenden drei Tagen den spannenden Zukunftsthemen Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit widmen. Unter dem Motto "Energie muss bunter werden" startete heute, am Mittwoch, den 6. November 2013, die dritte Kinder Energie- und Umweltwoche in der Wiener Siemens City. Den Auftakt bot das heutige Pressegespräch mit Wolfgang Hesoun, Generaldirektor Siemens Österreich, Theresia Vogel, Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds, und Christoph Chorherr, Energiesprecher der Grünen Wien. Im Rahmen dieses Gesprächs hatten teilnehmende SchülerInnen die Möglichkeit, Fragen an die ExpertInnen zu richten.

"Die Energiewelt ist derzeit einem großen Wandel unterworfen. In diesem Prozess müssen alle Stellschrauben so verändert werden, dass diese Energiewende auch zu volkswirtschaftlich vertretbaren Kosten, ohne Gefährdung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und Europas erreicht werden kann. Unser Ziel muss sein, Energie künftig effizienter und schadstoffärmer zu gewinnen, zu verteilen und zu verbrauchen. Einfache Verhaltensänderungen im Alltag und technische Innovationen sind der wesentliche Hebel, um nachfolgenden Generationen eine gesunde und lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Ich freue mich daher ganz besonders, die Kinder Energie- und Umweltwoche heuer zum zweiten Mal in der Siemens City begrüßen zu dürfen. Siemens ist es ein wesentliches Anliegen, Kinder auf spielerische Weise möglichst früh für Energie- und Umweltthemen zu sensibilisieren, ihren natürlichen Entdeckergeist zu wecken, und sie für Naturwissenschaften, Technik und Forschung zu begeistern", so Wolfgang Hesoun, Generaldirektor Siemens Österreich.

"Der Klima- und Energiefonds unterstützt die Kinder Energiewoche, weil wir gerade in der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen ein enormes Potential sehen. Heute begreifen und lernen sie, was effiziente, erneuerbare Energie bedeutet. Morgen prägt dieses Wissen den Lifestyle ihrer Generation, der nachhaltig und klimaneutral sein soll. Das ist unsere Vision für ein Zero Emission Austria", meint Theresia Vogel, Geschäftsführerin des Klima- und

Energiefonds.

"Die Energiefrage rückt noch stärker ins Bewusstsein der Stadt. Man kann nicht früh genug damit anfangen, die inhaltliche Auseinandersetzung mit unserer Energieversorgung voranzutreiben. Neugier und Freude am Entdecken, Erleben und Erfahren von Energie ist bei Kindern besonders ausgeprägt, wenn man entsprechende Anreize schafft. Die Stadt Wien setzt verstärkt auf erneuerbare Energie und zielt zudem auf die Reduktion des Gesamtenergieverbrauchs ab. Auch dafür braucht es einen Bewusstseinwandel in unserer Gesellschaft. Die Kinderenergiewoche ist ein wichtiger Baustein, um insbesondere bei Kindern und Jugendlichen das Energiebewusstsein in unserer Gesellschaft zu stärken, und damit auch mögliche Zukunftsperspektiven zu zeigen", ist sich der Energiesprecher der

Grünen Christoph Chorherr sicher.

Die Kinder Energie- und Umweltwoche wird von MediaGuide Events GmbH in Kooperation mit Siemens Österreich, dem Klima- und Energiefonds und der MA 20 veranstaltet. Insgesamt erwartet die Kinder ein Programm mit 48 Vorträgen und Ideenwerkstätten zu

Energie- und Umweltthemen, die erlebnispädagogisch für die junge Zielgruppe aufbereitet wurden.

