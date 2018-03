Otto-Wagner-Areal: Entwicklungsverfahren abgeschlossen

Zeigt mögliche Nutzung des Ostteils in der Zukunft

Wien (OTS) - Elf Baufelder mit maximal 160 unterschiedlich nutzbaren Einheiten, Grünflächen bleiben erhalten: So könnte das Wirtschaftsareal des Otto-Wagner-Spitals in Zukunft aussehen. Dies ist das Ergebnis eines Entwicklungsplans für das Gelände, das am Mittwoch von den Architekten Christoph Luchsinger, Adolf Krischanitz und Dietmar Steiner präsentiert worden ist.

Sechs Wiener Architekturbüros erarbeiteten in Zusammenarbeit mit einem ExpertInnengremium unter der Leitung von Luchsinger jenes Dossier, das eine zukünftige Nutzung aufzeichnet: Elf Baufelder wurden ausgelotet. Vier rund um die Pathologie, die restlichen sieben im Nordosten. Mit einer Maximalhöhe von 16 Metern (Erdgeschoss plus drei Stockwerke) sollen sich die Ziegelbauten "in die Silhouette des historischen Bestands eingliedern". Überhaupt handle es sich um eine "minimale zusätzliche Bebauung im Kontext mit dem Ensemble". Die Gesamtbaufläche von rund 20.000 Quadratmetern biete demnach Platz für 160 Wohneinheiten, das sei eine "eklatante Reduktion" gegenüber den ursprünglich geplanten 60.000 Quadratmetern. Neben Wohnungen könnten in den Gebäuden auch Kinderhorte und medizinische Einrichtungen einziehen, sagte Luchsinger. Grünflächen lasse man größtenteils unangetastet. Der Baumbestand bliebe erhalten, von den "zehntausenden" Bäumen auf dem Gelände müssten "vielleicht 100" umgesiedelt werden. Die neuen Gebäude wären über eine zentrale Zufahrt erreichbar - es käme zu einer gemeinschaftlichen Nutzung der VAMED-Tiefgarage.

Die präsentierten Vorschläge seien dermaßen detailliert durchdacht, dass "übermorgen" mit der Umsetzung begonnen werden könne, sagte Luchsinger. Nun liege es an der Politik, weitere Entscheidungen zu treffen. Das komplette Dossier gehe nun an die Stadt Wien. Bereits gestern wurden die Pläne der Bürgerinitiative vorgestellt.

Mediationsverfahren Otto-Wagner-Areal

Das Planungsverfahren ist Teil der neun Vorschläge, die das ExpertInnengremium im Zuge einer Mediation erarbeitete. Diese war von Vizebürgermeistern und Planungsstadträtin Maria Vassilakou eingesetzt worden. Weitere Information dazu online:

http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/otto-wagner-areal/

