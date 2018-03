Ehe und Familie: Bischöfe beraten über vatikanische Fragen

Fragenkatalog in Vorbereitung auf Bischofssynode auf Website der Bischofskonferenz (www.bischofskonferenz.at) veröffentlicht

Salzburg, 06.11.13 (KAP) Österreichs Bischöfe beraten bei ihrer Vollversammlung in Stift Michaelbeuern den vatikanischen Fragebogen zu Ehe und Familie. Das hat der Pressesprecher der Bischofskonferenz, Paul Wuthe, am Mittwoch gegenüber "Kathpress" bestätigt. Zugleich wies er darauf hin, dass die Bischöfe schon am Dienstnachmittag den Fragebogen auf der Website der Bischofskonferenz (www.bischofskonferenz.at) veröffentlicht haben, damit die Fragen bzw. das gesamte vatikanische Schreiben für jedermann einsehbar sind.

Der Fragenkatalog in Vorbereitung auf die Bischofssynode im kommenden Herbst in Rom würde sich dezidiert in erster Linie an die Bischöfe richten. Deren Aufgabe sei es, ein Prozedere zu entwickeln, wie die Fragen zur Kirchenbasis hineingetragen und das Echo kanalisiert und dokumentiert werden kann, erläuterte Wuthe. Kardinal Christoph Schönborn werde am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien u.a. auch über das Ergebnis dieser Beratungen berichten. (Pressekonferenz um 10 Uhr im Diözesankonservatorium für Kirchenmusik, Stock im Eisen Platz 3, 4. Stock, 1010 Wien.)

Mehr auf www.kathpress.at (ende) gpu/pwu/

nnnn