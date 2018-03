NEOS: Verkehrskonzept in und um Salzburg gescheitert - Kurs von Stadt und Land substanzlos

Schellhorn: "Was für Venedig die Kreuzfahrtschiffe, sind für Salzburg die Autokolonnen in der Stadt"

Wien (OTS) - Der Verkehrskollaps droht nicht, er ist seit Jahren Realität. Konzeptlosigkeit, fehlende Weitsicht und Mutlosigkeit tragen die Schuld, dass Salzburg verkehrstechnisch aus allen Nähten platzt. Die NEOS Salzburg nehmen hierzu klar Stellung und bieten gleichzeitig bereits Lösungsansätze an.

Das von den NEOS bevorzugte Modell einer öffentlichen Regional-Stadtbahn um und durch Salzburg würde Verkehrsaufkommen, Emissionswerte und Lärmbelästigung umgehend eindämmen. Seit geraumer Zeit findet ein engagierter Austausch zwischen NEOS-Landessprecher Sepp Schellhorn und dem Verantwortlichen der RSB Ing. Gottfried Mayer statt. Dieser hält das Konzept einer gemeinden- und stadtübergreifenden Schienenbahn nach dem Vorbild erfolgreicher französischer und deutscher Modelle für den Großraum Salzburg bereit. Für die NEOS das Projekt der Zukunft.

Gewinner dieses Ansatzes wären neben den Salzburgerinnen und Salzburgern die heimische Umwelt und die Wirtschaft. "Salzburg als Tourismusweltstadt darf nicht im Verkehr ersticken, das sind wir uns, unseren Kindern und unseren Gästen schuldig. Nur wenn der öffentliche Verkehr einfach, problemlos, sauber und effizient funktioniert, kann er zur wegweisenden Alternative für alle werden", so Schellhorn. Dazu bedarf es jedoch zukunftsweisender Visionen und diese möchte NEOS gemeinsam mit den Salzburger Bürgerinnen und Bürgern erarbeiten.

Tempo 80 auf den umliegenden Stadtautobahnen wird in der Bevölkerung intensiv diskutiert. Schellhorn hat hier bereits Stellung bezogen:

"Wir fordern die lokale Temporeduktion mit der gleichzeitigen Entbindung von der Vignettenpflicht, um den Ausweichverkehr durch die Stadt einzudämmen. Das ist die einzige Möglichkeit, um die derzeitige Situation kurzfristig in den Griff zu bekommen. Was für Venedig die Kreuzfahrtschiffe, sind für Salzburg die Autokolonnen in der Stadt!"

Langfristig müssen jedoch neue Ideen und Vorschläge erarbeitet werden, damit Stadt und nachfolgende Generationen auch eine Chance haben - obwohl dies nicht immer die populärsten Entscheidungen sein müssen, denn die NEOS denken an die Zukunft und nicht nur an die bevorstehenden Wahlen.

Konzepte für eine Lösung im Sinne des Umwelt- und Lärmschutzes gibt es bereits, doch die betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden hierzu nicht befragt. Die NEOS beziehen alle mit ein und setzen das Verkehrsthema weit nach oben auf das Tagesprogramm des Bürger_innen Konvents am 14.11.2013 im Salzburger Kongresshaus. Die Salzburger NEOS finden, es ist zu einfach, unpopuläre Entscheidungen im stillen Kämmerchen der Politbüros der Landesregierung zu treffen. "Bei elementaren Entscheidungen müssen die betroffenen Bürgerinnen und Bürger mitsprechen können. Das ist bei NEOS möglich", so Schellhorn abschließend.

